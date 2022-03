La Ferrari Testarossa di Gerhard Berger è in vendita: vale almeno 150.000 Euro

La Rossa all'asta, autografata dall'ex-pilota austriaco, è in condizioni eccezionali e ha anche la targa personalizzata

Uno dei piloti più amati dal popolo ferrarista è certamente Gerhard Berger: l’austriaco ha corso per la Ferrari in due periodi storici della Formula 1, rispettivamente dal 1987 al 1989 e dal 1993 al 1995, conquistando complessivamente il gradino più alto del podio per ben cinque volte. Tra i premi che la Casa di Maranello gli aveva riservato all’epoca faceva parte anche una delle supercar tra le più conosciute del mondo: stiamo parlando della Testarossa del 1989, che tra un paio di mesi verrà ufficialmente battuta all’asta.

Parte della collezione “The Monaco Sale – Les Grandes Marques à Monaco” della casa d’aste Bonhams, questa splendida Ferrari Testarossa uscì di fabbrica nel 1989 e restò nelle mani di Berger per circa un anno, durante il quale la utilizzò con la targa personalizzata VIP T.4798. Una volta passato nel team McLaren-Honda nel 1990, la supercar andò incontro a diversi passaggi di proprietà e l’ultimo proprietario, proveniente dal Regno Unito, riuscì poi a incontrare il pilota austriaco per farsi autografare cruscotto e vano motore.

Con 68.044 km all’attivo, la Ferrari Testarossa di Gerhard Berger rappresenta uno di quegli esempi di supersportiva che rivaluta esponenzialmente il carattere e l’unicità del modello originale: Bonhams, infatti, si aspetta un ricavato dalla vendita molto vicino ai 150.000 dollari. Merito del fatto che anche un certo Ayrton Senna si era intrufolato nell’abitacolo, anche se solo come passeggero?