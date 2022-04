La Renault a idrogeno? Sarà svelata al Summit ChangeNOW il 19 maggio

Con un twitt sui canali social, la Casa della Losanga ha confermato la presentazione del suo prototipo a idrogeno per il prossimo mese di maggio

Una nuova immagine teaser, che di fatto svela un altro particolare di quella che sarà la prima Renault alimentata ad idrogeno: come anticipato nello scorso mese di febbraio, la Casa della Losanga vuole inseguire anche questo tipo di strada verso l’obiettivo delle zero emissioni e lo farà con un prototipo dalla carrozzeria SUV/crossover, che sarà ufficialmente presentato al pubblico il prossimo 19 maggio in occasione del Summit ChangeNOW di Parigi.

Si tratta dell’evento principale a livello europeo in termini di sostenibilità ambientale, dove Renault sarà appunto protagonista con questa Concept per la quale, tuttavia, non sono state svelate alcune informazioni ufficiali. Quello che sappiamo è che verranno utilizzati materiali riciclabili per la sua costruzione, che la sua firma luminosa sarà definita dal Centro Stile Renault con a capo Gilles Vidal e che il suo motore potrà essere completamente a idrogeno oppure a tecnologia fuel-cell. Per tutto il resto… stay tuned!