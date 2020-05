Lego: arriva il modellino della Toyota Supra?

Per mettere in produzione la versione in mattoncini colorati della Toyota Supra, il progetto deve raccogliere 1000 voti. Per ora la quota è ferma a 233 ma c'è ancora tempo per dare il proprio consenso sul sito Lego Ideas

Una Toyota Supra firmata Lego? Per ora, dal celebre marchio dei mattoncini colorati non arrivano conferme (ma nemmeno smentite) dell’uscita di questo particolarissimo modello, ma tra gli appassionati aumenta il partito di chi vorrebbe inserire questo veicolo in scala nella propria collezione.

Toyota Supra by Lego: tutto in mano degli utenti

La serie Lego Technic presenta modelli davvero interessanti, ma ne mancano altri iconici del mondo delle quattro ruote. Ora, decidere dove sta la Toyota Supra non è semplice, ma bisogna riconoscere che la vettura giapponese raccoglie moltissimi amanti nel mondo, anche grazie alla versione cabrio Mark IV apparsa in Fast and the Furious e guidata da Paul Walker. Per ora Lego non ha annunciato nessuna nuova uscita, ma attraverso il sito Lego Ideas qualcuno ha esposto il desidero di vedere sul mercato la Supra in scala. Per arrivare alla realizzazione Lego pretende il sostegno di un cospicuo numero di sostenitori. Attualmente il progetto ha raccolto 223 dei 1000 voti necessari. Restano 400 giorni per completare la votazione. Insomma, il futuro della Toyota Supra by Lego è nelle vostre mani.

