Maserati Fuoriserie: una nuova immagine del progetto Rekall

Maserati Fuoriserie ha pubblicato un'altra immagine del progetto Rekall. Si tratta del cofano che richiama in maniera abbastanza marcata le linee degli anni Novanta. La casa, però, ha voluto precisare che non si tratta della soluzione definitiva

C’è qualcosa di molto interessante che bolle nella pentola chiamata Maserati. In rete, infatti, nei giorni scorsi sono state diffuse nuove immagini del prototipo realizzato da Maserati Fuoriserie, il programma di personalizzazione della Casa del Tridente.

Maserati Fuoriserie Rekall: un rendering stuzzica la fantasia dei curiosi

Attraverso il proprio profilo Instagram, Maserati Fuoriserie ha diffuso le immagini del progetto Rekall, vettura che richiama in modo marcato le linee degli anni Novanta. Non si tratta, però, di scatti definitivi, come specificato a mezzo social: “Ci troviamo in quella fase della progettazione dove tutto è top secret. Ma ecco un’anteprima dei progressi compiuti finora. Sicuramente non si tratta della forma finale della Rekall, ma il succo è questo“, si legge sui social. Dall’immagine diffusa, si può notare il cofano dalle linee originali, curate in tutti i dettagli con delle parti in rilievo che ne enfatizzano il carattere sportivo.

La calandra riprende quella Ghibli (che non a caso viene citata tra gli hashtag che accompagnano il post insieme insieme a Biturbo e Shamal, altri modelli da cui evidentemente verrà tratta ispirazione). Il fascino di questa vettura sta anche nei contrasti: alle linee retrò, infatti, vengono associati dettagliati assolutamente moderni, come le luci LED. Ora non resta che aspettare i prossimi dettagli svelati da Maserati.