Maserati: un passo nel futuro col progetto OTO Retail

Il progetto OTO Retail di Maserati si basa sull'utilizzo di una serie di strumenti digitali nuovi che siano a supporto dei dealer e che siano utili per fornire ai clienti un'esperienza personalizzata. Dal prossimo anno, toccherà agli store Maserati di Milano e Shanghai fornire questo tipo di servizio

Maserati compie un ulteriore passo in avanti nel servizio di assistenza con OTO Retail, il sistema realizzato in collaborazione con la rete vendita per offrire una nuova esperienza ai clienti della Casa del Tridente che unisce sistemi virtuali e tradizionali nel processo di acquisto.

Maserati OTO Retail: tanti nuovi servizi per i clienti della Casa del Tridente

Il progetto OTO Retail di Maserati ha come mercato pilota il Nord America. In sostanza il brand ha messo a disposizione degli strumenti digitali nuovi che siano a supporto dei dealer, ma che, allo stesso tempo, siano anche utili ai clienti in modo che questi possano personalizzare la propria esperienza decidendo a quali servizi accedere negli showroom e quali digitalmente. Bernard Loire, chief commercial officer di Maserati, ha commentato così l’iniziativa: “Maserati pone sempre il cliente al centro e prosegue la sua storia di innovazione e tradizione, qualità e esclusività. Per questo motivo abbiamo rinnovato i nostri processi di vendita per arrivare ad un’evoluzione del customer journey. Il brand vuole soddisfare e superare le aspettative dei clienti, che oggi possono usufruire di un’esperienza Omni Channel. Questo tipo di offerta, così come la personalizzazione delle nostre vetture attraverso il programma Maserati Fuoriserie, siano le risposte ai desideri del new luxury consumer“.

Grazie a questo progetto, i confini tra shop virtuale e punto vendita fisico diventano sempre più sfumati: Maserati è pronta con un nuovo modello di retail, dove il nuovo customer journey viene integrato senza soluzione di continuità, a prescindere da dove si trovi il cliente, che sia comodamente seduto a casa o perché no, nello stesso store. Se da un lato gli assistenti virtuali propongono consulenze online sempre più complete, dall’altro lo spazio di vendita fisico si estende e si arricchisce di servizi in grado di raggiungere i clienti in ogni luogo. A partire dal prossimo anno, toccherà agli store Maserati di Milano e Shanghai fornire questo tipo di servizio.