Mercedes-Benz protagonista nel mondo delle flotte con Diesel ed elettrificate

Mercedes-Benz e smart puntano in maniera sempre più decisa sul mondo delle flotte, sempre più elettrificate e connesse

Mercedes-Benz e smart sono presenti e protagoniste sia del mercato privati che in quello delle flotte dove sempre più si sta bilanciando la mobilità del prossimo futuro e lo sviluppo delle motorizzazioni tradizionali con sempre maggior attenzione alla sicurezza.

“Elettrificazione, connettività e dispositivi di sicurezza sempre più evoluti, rappresentano elementi di crescente interesse per i fleet manager”, ha dichiarato Christian Catini, Responsabile Flotte Mercedes-Benz Italia. Il quale ha aggiunto nel corso di una recente conferenza stampa che “è per questo che abbiamo deciso di realizzare all’interno di Company Car Drive i ‘Mobility Talks’, un nuovo format per approfondire i megatrend nel mondo delle company car ed offrire ai fleet manager un’importante occasione di confronto”.

Il canale fleet/business è di fatto un universo in continua evoluzione che necessita di soluzioni e prodotti pensati specificatamente per questo tipo di canale. Per quanto riguarda smart, ad esempio, serviranno soluzioni tailor-made in vista della rivoluzione full-electric prevista per il 2020. “In un futuro a misura di smart city, smart sarà sempre più un elemento strategico nell’ecosistema della mobilità aziendale”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia e responsabile fleet per il marchio smart. “Le sue caratteristiche uniche, la rendono il mezzo ideale per gli spostamenti urbani a zero emissioni e per questo già oggi offriamo alle aziende soluzioni personalizzate che partono dall’esperienza acquisita sui clienti privati con un business model che si adatta alle singole esigenze aziendali”.

La strategia di elettrificazione delle vetture della Casa della Stella a Tre Punte, dalla smart EQ fortwo all’eVito, passa anche per motorizzazioni ibride EQ Boost e ibride plug-in EQ Power, la cui ideale ambasciatrice è ad oggi la Mercedes Classe E 300 de EQ Power.

Per Mercedes Benz Italia le flotte rappresentano un solido business tanto che ad aprile sono state vendute 8.500 vendite fleet pari al 39% del totale dell’immatricolato con un peso sul segmento compatte di ben il 47% con un’offerta sempre più ampia e modelli ideali per il mercato aziendale come la nuova Classe A Sedan che rappresenta l’ideale nel settore delle berline unendo dimensioni compatte a qualità Mercedes con prezzi di gestione molto competitivi.