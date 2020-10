Milano: giovedì 15 ottobre torna attiva l’Area B

Per combattere i crescenti livelli di smog, a Milano torna attiva l'Area B. Stop a veicoli benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 4, da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30, per un'area che si estende per il 72% del territorio del comunale

Quando parliamo di normalità in periodo di Covid-19, talvolta non facciamo i conti con le limitazioni che caratterizzavano la nostra vita (e quindi la mobilità) nel periodo pre pandemia. Per chi deve spostarsi all’intero del comune di Milano non c’è una bella notizia in arrivo.

Milano riattiva l’Area B

Da giovedì 15 ottobre, a Milano, sarà nuovamente attiva l’Area B. Questo significa che nel capoluogo lombardo torneranno attivi i divieti di accesso in moltissime parti della città, da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30. Tutto come in periodo pre Covid-19, perché oggi come all’epoca, i valori dello smog stanno risalendo e gli amministratori hanno deciso di dare una stretta alla situazione. L’area interessata è davvero vasta, visto che l’Area B si estende per il 72% del territorio del comune di Milano, all’interno del quale risiede il 97% della popolazione. Le limitazioni riguardano tutti i veicoli benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 4.

“L’area B andrà gestita con flessibilità, è chiaro che andiamo nella stagione termica invernale e per cui l’inquinamento si alzerà e quindi può aver senso riattivarla – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della festa della Polizia locale -. Ma se la situazione sanitaria dovesse poi peggiorare la riapriremo, probabilmente la gestiremo con l’attenzione e la flessibilità, non c’è spazio per ideologismi, c’è invece necessità di ragionare con molto pragmatismo“.