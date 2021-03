Mini: presentati i nuovi allestimenti e la Camden Edition

Mini 3 porte, 5 porte e Cabrio sono disponibili nei nuovi allestimenti Essential, Classic e Yours, ma la principale novità è l'arrivo della Mini Camden Edition, pensata per soddisfare chi cerca il miglior compromesso tra prezzo e contenuto

Il catalogo Mini si rinnova con l’arrivo di tre nuovi allestimenti (Essential, Classic e Yours) e di una una versione speciale, denominata Camden Edition, che rendo la compatta d’oltre Manica ancora più trasversale e adatta a tutti gusti.

Mini: le principali novità del 2021

Le nuove versioni e i pacchetti di equipaggiamento varato da Mini permetto di di personalizzare in modo ottimale le nuove Mini 3 porte, Mini 5 porte e Mini Cabrio recentemente presentate. I diversi allestimenti si distinguono soprattutto per il design esterno e interno indipendente e coordinato armoniosamente. Le necessità individuali riguardanti il comfort, l’assistenza di guida, il funzionamento e il collegamento in rete possono essere soddisfatti anche grazie a una chiara selezione di pacchetti di equipaggiamento. Questo consente di offrire un numero ridotto di opzioni individuali per la configurazione finale del veicolo, che possono essere selezionate in base allo stile personale del cliente. La versione Essential rappresenta la configurazione standard della vettura, su cui le possibilità di personalizzazione e configurazione rimangono limitate all’equipaggiamento di serie e all’aggiunta di soli elementi funzionali attraverso la selezione di Pacchetti e optional singoli. La versione Classic, oltre che aprire le porte alle più svariate scelte di colori, cerchi, superfici interne, sedili, offre all’interno del proprio contenuto un insieme di optional che rendono la vettura ben equipaggiata.

La versione Yours (con loghi personalizzati) permette di scegliere i cerchi da 18 pollici British Spoke e da 17 pollici Roulette Spoke, il volante in nappa con il logo MINI Yours, il rivestimento del tetto in antracite i tappetini Mini Yours e la superficie interna. Chi cerca una connotazione più sportiva può scegliere l’allestimento John Cooper Works, che è disponibile per tutte le versioni di modello ad eccezione della Mini One 55kW e della Mini Cooper SE. Entrambe le caratteristiche sono garantite da una selezione specifica di verniciature esterne, dal kit aerodinamico John Cooper Works, dall’opzione Piano Black per gli esterni e dai cerchi in lega leggera da 17 pollici nel design Track Spoke Black o dai cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design Circuit Spoke per i modelli John Cooper Works e John Cooper Works Cabrio. Le sospensioni adattive fanno parte del John Cooper Works Trim.

Nuova Mini Camden Edition: le caratteristiche

In arrivo c’è anche la muova Mini Camden Edition, nata per soddisfare le esigenze di quei clienti alla ricerca del miglior compromesso tra prezzo e contenuto. Questa vettura è caratterizzata da elementi unici che permettono di impreziosire la vettura e renderla diversa da qualsiasi altra. Il nome Camden, come il quartiere di Londra, è riportato in prossimità del Side Scuttle, sul battitacco e sulla plancia anteriore destra. L’auto è dotata, di serie, di cerchi in lega Victory Spoke Black 16”, sensori di parcheggio posteriori, bracciolo anteriore, Cruise Control, MINI Connected Navigation, personalizzazione Camden Edition. Mini Camden Edition è in vendita a un prezzo concordato a partire da 22.400 euro per la One 3 porte.