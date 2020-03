Mini Remastered: colori della Lotus Esprit in onore di James Bond

Il miliardario Simon Cowell ha ordinato una versione esclusiva della Mini Remastered, vestita con i colori della mitica Lotus Esprit Turbo di 007 - Solo per i tuoi occhi

“Solo per i tuoi occhi”, ve lo ricordate? Il film del 1981 con protagonista James Bond, l’agente segreto più famoso al mondo. In quella pellicola 007, interpretato da Roger Moore, sfrecciava al volante di una Lotus Esprit Turbo arancione nella località di Cortina d’Ampezzo, una vettura che è stata presa come esempio oggi per la realizzazione di una Mini Remastered davvero speciale.

L’autore di quest’opera d’arte è la David Brown Automotive di Silverstone, commissionata dal miliardario britannico Simon Cowell che ha voluto mettersi in garage un pezzo di storia del mondo delle quattro ruote: costruita sulla base della prima generazione delle Mini, la Remastered in questione si è praticamente “travestita” con i colori della Lotus di 007… e il risultato ottenuto, come potete vedere dalle immagini, è davvero spettacolare!

L’intero progetto si basa sull’esclusività, a cominciare dal motore che in questo modello speciale è un 1.330cc da 84 cavalli: le sue prestazioni, ovviamente, non saranno all’altezza di quelle della Esprit da cui la David Brown ha preso spunto, ma con il peso piuma di cui è capace questa Mini le emozioni sono comunque assicurate. Per quanto riguarda la verniciatura, l’azienda britannica ha riprodotto fedelmente la cartella colori della Lotus (Copper Glow), con tanto di passaruota e tettuccio in finiture Fade to Black. Non manca nemmeno la scritta “Turbo” in Sahara Gold sulle fiancate!

A livello di dotazione, questa Mini è stata configurata con cerchi BBS da 13 pollici, pinze freno verniciate in nero, tre luci supplementari Cibié sul paraurti e fari anteriori a LED. Anche gli interni hanno ricevuto una cura maniacale, con finiture in radica di noce americana scura e rivestimenti in pelle Arctic White e Alcantara bianca che adornano il quadro strumenti della Smiths e il sistema di infotainment con touchscreen da 7 pollici, con tanto di sistemi Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth e impianto audio a sei altoparlanti.