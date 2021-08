Mini: un libro per celebrare i 20 anni con BMW

Il volume si intitola “The Big Love – Una storia (d’amore) lunga 20 anni”, è edito da Electa e la sua uscita è in programma per l’8 settembre

Mini: vent’anni d’amore con BMW

“The Big Love – Una storia (d’amore) lunga 20 anni” è il titolo del libro edito per celebrare i 20 anni di unione tra Mini e BMW Group. Il volume ripercorre la storia italiana del marchio, un viaggio nel tempo tra le diverse iniziative che Mini ha condiviso nel corso degli anni con la sua community di appassionati e non solo.

Protagonisti indiscussi i mondi a cui il brand è da sempre legato come la moda, il design, il cinema e la pubblicità, realtà fondamentali nel contribuire a far conoscere la Casa nel mondo, trasformando il prodotto in brand e l’icona dell’automobilismo britannico nell’icona dell’automobilismo mondiale. Il libro, edito da Electa, uscirà il prossimo 8 settembre e conterrà i racconti di personaggi come Mario Calabresi, Pierfrancesco Favino, Michele Lupi, Massimo Bottura e altri protagonisti.