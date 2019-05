Motore Ferrari V8 per la 4° volta International Engine & Powertrain of the Year

Il more Ferrari V8 che spinge le varie 488 GTB, alla 488 Spider, 488 Pista e 488 Pista Spider ha conquistato il premio assoluto oltre al premio come miglior Performance Engine

È arrivato ieri un altro importante riconoscimento per la Ferrari: il motore V8 da 720 CV e 3,9 litri made in Maranello, infatti, è stato eletto per la quarta volta consecutiva International Engine & Powertrain of the Year; un’impresa mai riuscita a nessun altro motore nella storia del premio.

Ferrari: altro rinascimento per il V8

La 21esima edizione della International Engine & Powertrain of the Year ha visto ancora una volta Ferrari prendersi le luci della ribalta. Il motore V8 da 3902 cm3 che spinge le varie 488 GTB, alla 488 Spider, 488 Pista e 488 Pista Spider ha vinto per la quarta volta consecutiva il premio assoluto oltre al premio come miglior Performance Engine. Grazie al passaggio da categorie di capacità a categorie di potenza, applicato a partire da quest’anno per garantire un giudizio più equo sui gruppi propulsori ibridi, il V8 di Ferrari si è aggiudicato la vittoria in altre due categorie: lo stesso motore è stato votato come miglior propulsore sopra 650 CV, mentre la versione da 3855 cm³ montata sulla Portofino (con 600 CV) e sulla GTC4Lusso T (con 610 CV) ha vinto nella categoria 550-650 CV.