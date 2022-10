Opel Grandland GSe: il SUV ibrido plug-in si “incattivisce”

La Casa del Fulmine ha presentato la versione sportiva della Grandland, accreditata di 300 CV ibridi e di un'estetica ancora più aggressiva

Dopo la berlina Astra, la famiglia GSe del marchio Opel si espande con una new-entry “ad assetto rialzato”: diamo il benvenuto alla Nuova Grandland in versione sportiva Grand Sport Electric, caratterizzata da un’estetica più aggressiva ma soprattutto da una powertrain ibrida plug-in che ora raggiunge i 300 cavalli di potenza – equivalenti a 235 km/h di velocità massima (135 in modalità Full Electric) e 6,1 secondi nello scatto 0-100 con partenza da fermo.

L’architettura è sempre il quattro cilindri 1.6 Litri turbo-benzina a doppio motore elettrico che assicura la trazione integrale sulle quattro ruote motrici, vale a dire il top della gamma Grandland che, viaggiando totalmente in elettrico, può percorrere fino a 60 km senza toccare una goccia di carburante. Il carattere sportivo di questa versione, inoltre, è enfatizzato da sospensioni più rigide grazie all’impiego degli ammortizzatori Koni FSD a controllo elettronico (Frequency Selective Damping), che rendono la guida più stabile ma allo stesso più dinamica ed elettrizzante.

Dal punto di vista estetico, invece, la nuova Opel Grandland GSe si distingue dal resto della gamma per via dei cerchi in lega da 19” ispirati al concept Manta GSe, per il diffusore posteriore specifico e per il logo della famiglia Grand Sport Electric sul portellone di carico. Gli interni, in aggiunta, prevedono rivestimenti in Alcantara e sedili anteriori sagomati per la guida sportiva con certificazione AGR. I prezzi? A partire da 55.000 Euro con consegne ad inizio 2023.