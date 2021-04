Opel Manta GSe ElektroMOD: il punto d’incontro tra tradizione e innovazione

La concept tedesca verrà presentata il prossimo 19 maggio. Sotto il cofano non c'è più il motore quattro cilindri ma un propulsore elettrico. Al posto della griglia frontale c'è un display Pixel-Vizor in grado di mostrare messaggi per l'esterno

Si chiama GSe ElektroMOD la versione a zero emissioni (per ora solo concept) della Opel Manta. Il noto modello degli anni Settanta è stato letteralmente stravolto eliminando il motore quattro cilindri e sostituendolo con uno elettrico e quindi a zero emozioni.

Opel Manta GSe ElektroMOD: le caratteristiche

Osservare le immagini di questa Opel Manta GSe ElektroMOD è un po’ come fare un viaggio nel tempo. La carrozzeria dalla linea old school e la colorazione gialla gialla ci riportano indietro di quarant’anni, ma non sono pochi i particolari moderni se non addirittura futuristi. Un esempio è rappresentato dal display Pixel-Vizor che impreziosisce tutto il frontale sostituendo la classica griglia del motore, potendo mandare anche dei messaggi all’esterno, come se fosse un televisore. Messaggi semplici come il logo oppure frasi più complesse, come “I’m on a 0 e-mission”, sarà chi sale a bordo a decidere cosa intende comunicare. Sotto il cofano nero a contrasto col resto della live, non c’è più il motore benzina quattro cilindri ma un propulsore elettrico.

Pierre-Olivier Garcia, Opel Global Brand Design Manager, ha spiegato così il progetto: “La Opel Manta GSe ElektroMOD è il frutto dell’impegno di un grande team di lavoro fatto di designer, ingegneri, tecnici e meccanici del nostro marchio che hanno dimostrato dio avere una grande passione per Opel e che sanno dare il meglio di loro stessi per cercare di sviluppare idee sempre nuove. Manta GSe ElektroMOD è un ponte che unisce la tradizione del brand Opel con un futuro che deve essere sostenibile, anche nel mondo delle quattro ruote“. Difficile dire quando questo concept possa arrivare sulle nostre strade, per adesso possiamo anticiparvi che la presentazione ufficiale è in programma il prossimo 19 maggio. In quell’occasione scopriremo altri dettagli di questa vera e propria macchina del tempo nel mondo delle quattro ruote.