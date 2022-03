Opel Rocks-e Kargo: il quadriciclo elettrico perfetto per le consegne

La Casa del Fulmine ha presentato la versione "delivery" dell'Opel Rocks-e: inizialmente sarà disponibile solo in Germania e Paesi Bassi

Come accaduto per la Citroen AMI, ora anche la “cugina” Opel Rocks-e dà il benvenuto in gamma alla variante specifica per le consegne dell’ultimo miglio: aggiungendo il suffisso Kargo al suo nome, questo quadriciclo elettrico rappresenta la soluzione ideale per coloro che hanno bisogno di effettuare consegne a breve raggio (per esempio nei centri storici delle città) con un mezzo compatto, agile, veloce.

Lungo solo 2,41 metri, largo 1,39 e alto 1,52, l’Opel Rocks-e Kargo conferma le caratteristiche essenziali della versione passeggeri, integrandole però con un vano di carico modulare separato dal posto di guida attraverso una rete divisoria che incrementa la capacità complessiva del veicolo fino a 400 Litri. La portata massima, invece, raggiunge i 140 kg, il che lo rende perfetto per le consegne di pacchi, pizze, medicinali e tanti altri oggetti poco ingombranti.

Il conducente potrà accedere alle merci stivate da entrambe le portiere con apertura contro-vento: nel caso si volesse passare dal posto di guida, tuttavia, bisognerà sollevare la copertura orizzontale posta sopra il vano di carico, che può essere altresì impiegata come scrivania da lavoro oppure come supporto per pesi fino a 40 kg. Il piano di carico lato passeggero, inoltre, è completamente regolabile e può essere bloccato all’altezza del sedile per creare due vani separati, oppure abbassato completamente fino al pavimento per ospitare oggetti lunghi fino a 1,20 metri.

Lato motorizzazioni, la Opel Rocks-e Kargo conferma invece la dotazione della gamma tedesca, vale a dire una powertrain a singolo motore elettrico da 9 kW (12 CV) in abbinamento a una batteria da 5,5 kWh ricaricabile completamente con presa domestica in 4 ore e capace di un’autonomia fino a 75 km. Il suo arrivo sul mercato? Per il momento previsto solamente in Germania e Paesi Bassi: poi toccherà all’Italia.