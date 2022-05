Opel Rocks-e: l’elettrica tedesca al servizio dei Vigili del fuoco

Il piccolo quadriciclo della Casa del Fulmine è stato scelto per supportare le operazioni dei "Werkfeuerwehr" della città di Rüsselsheim

Non solo adatta a diventare una soluzione estremamente pratica per semplificare la mobilità di tutti i giorni, ma anche a sostenere tutte le operazioni di un reparto di Vigili del Fuoco nella cittadina tedesca di Rüsselsheim, in Germania. Le doti della piccola Opel Rocks-e, disponibile in versione “urbana” ma anche Kargo, sono davvero infinite e l’ultima in ordine di tempo è proprio la sua inclinazione nel mettersi a disposizione di tutte quelle operazioni anti-incendio che necessitano di un veicolo compatto, agile e veloce nel portare a termine il compito assegnato.

Proprio queste caratteristiche sono state determinanti nel farla diventare auto di pronto intervento della fabbrica Opel di Rüsselsheim, tra l’altro creata appositamente dal reparto di Vigili del Fuoco in collaborazione con la divisione Advanced Engineering e quella denominata Opel Special Vehicles (OSV). Le sue particolarità? Innanzitutto la livrea a doppia tonalità rosso-nera con dettagli gialli a livello del sottoscocca, scritta “Werkfeuerwehr” e numero di emergenza sulle fiancate, sirene lampeggianti sul tettuccio e sistema di segnalazione di emergenza anteriore.

Per quanto riguarda la dotazione specifica, l’esemplare di Opel Rocks-e oggi in servizio presso i Vigili del Fuoco di Rüsselsheim è ovviamente provvisto con tutto quello che serve per adempiere ai suoi compiti di sorveglianza presso lo stabilimento produttivo. Verrà impiegato infatti su un’area di 1,9 km quadrati e sarà utilizzato dai pompieri per spostarsi velocemente tra gli edifici, grazie al pacco batterie elettrico che fornisce un’autonomia massima di 75 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.