Renault 4EVER Trophy: il concept elettrico che anticipa la Nuova R4

Il prototipo Renault 4EVER Trophy presentato al Salone di Parigi integra alcune soluzioni che vedremo sul restyling moderno della mitica R4 del 2025

Anche se non è esattamente la show car della versione stradale che tutti attendevano, il prototipo svelato da Renault al Salone di Parigi è quanto più vicino esista a quella che sarà la Nuova Renault 4 del 2025, la quale verrà commercializzata come B-SUV compatto con powertrain 100% elettrica. Il suo nome è Renault 4EVER Trophy e, come potete vedere anche voi dalle immagini presenti in gallery, si configura come una sorta di “buggy” pronto per affrontare le insidie di foreste e deserti, visto che è equipaggiato con una ruota di scorta sul tetto e del materiale specifico agganciato con le cinghie al lunotto posteriore.

La sua carrozzeria è colorata per la maggior parte d’argento e, come afferma la Casa della Losanga, la sua conformazione robusta e dalle linee sfaccettate sarà molto simile a quella che definirà la futura R4 del 2025. All’anteriore, per esempio, la griglia del modello originale è ora più moderna nel look ed integra ai lati degli inediti gruppi ottici circolari con tecnologia Matrix LED. Costruita sulla piattaforma CMF-BEV, il Concept 4EVER Trophy mette in mostra anche vistose protezioni specifiche nere da fuoristrada che partono dal paraurti anteriore e si estendono ai giganteschi passaruota fino al posteriore, dove termina anche il sottoscocca completamente carenato.

Visto che siamo di fronte a un mezzo pronto a dare il meglio di sè in off-road, l’altezza da terra della Renault 4EVER Trophy è esaltata dagli enormi cerchi da 19” che, per l’occasione, integrano addirittura un piccolo compressore in grado di regolare la pressione dei pneumatici a seconda del terreno che si sta affrontando. Qualche dettaglio sulla powertrain? Per il momento sappiamo che avrà una potenza di circa 140 cavalli e sarà supportata da un pacco batterie da 42 kWh.