Renault 5 Turbo: il ritorno della piccola sportiva francese

Come sarebbe una versione 2020 rivisitata della mitica Renault 5 Turbo? L'artista Patrick Pieper ha provato ad immaginarsela con un paio di render davvero suggestivi

E’ stata una delle sportive più amate (e temute) dagli appassionati, che ancora oggi fa emozionare ogni volta che se ne parla: ci stiamo riferendo alla mitica Renault 5 Turbo, icona per la Casa della Losanga dei rally degli anni ’80, nei quali fu costruita appositamente una versione per combattere l’egemonia della super-competitiva Lancia Stratos.

Con un motore quattro cilindri da 160 cavalli, era in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 200 km/h e di coprire lo scatto 0-100 in soli 6,5 secondi. Prestazioni di tutto rispetto, che però non furono accompagnate allo stesso modo dalle vendite delle varianti omologate per la strada: una volta terminato il progetto “rally” nel 1985, Renault abbandonò anche la piccola 5 Turbo… che però oggi può tornare a correre nella fantasia degli appassionati grazie al lavoro di rendering di un interior designer proveniente dalla Germania.

La domanda che si è fatto Patrick Pieper, il professionista in questione, è stata la seguente: “Come sarebbe la Renault 5 Turbo in una versione aggiornata al 2020?“. Prendendo come spunto la versione Turbo 2 del 1985, ecco quindi un paio di screenshot che mostrano un restyling assolutamente fedele all’originale, ma allo stesso tempo fresco e al passo con i tempi. Che ne pensate, vi piace?