Renault Hippie Caviar Hotel: cinque stelle su quattro ruote

Renault Hippie Caviar Hotel offre spazi e soluzioni mai viste prime. Il design si ispira agli hotel di lusso, con finiture di pregio e materiali naturali. La showcar sarò presentata al Salone di Düsseldorf a partire dal prossimo 27 agosto

Chissà se è un effetto dovuto alle lunghe restrizioni a cui ci ha costretti la pandemia, ma le vacanze all’aria aperta sono un’opzione sempre più frequente per i viaggiatori. Renault Hippie Caviar Hotel è la soluzione per spostarsi senza limitazioni ma in totale comodità.

Renault Hippie Caviar Hotel: le caratteristiche

Renault Hippie Caviar Hotel è stato pensato dai progettisti della Casa francese per unire i vantaggi degli spostamenti a bordo di un van e un’esperienza di altissimo livello in fatto di confort, grazie a una modularità e uno spazio mai visti primi. La vettura è stata sviluppata attorno al Renault Trafic: internamente gli equilibri cromatici si giocano sulla scelta di un verde acqua detto Almond Flakes per la parte anteriore e il Grigio Argento anodizzato per la parte posteriore dove è inserita la cabina vera e propria. Il design è essenziale e impreziosito dalla scelta di materiali naturali, proprio come avviene in molti hotel di lusso in giro per il mondo. Non dobbiamo stupirci, quindi, di vedere la palle che si alterna al legno, al lino o alla lana. Le vernici sono in stile carta giapponese washi e sono un ulteriore dettaglio che strizza l’occhio al design. Internamente all’Hippie Caviar Hotel si trova una una panchetta trasformabile in un letto (le dimensioni sono 145 cm x 195 cm) che si può posizionare all’esterno o all’interno del veicolo.

In posizione “contemplazione”, il portellone aperto e i suoi drappeggi proteggono dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti. In posizione “comfort”, la panchetta e il sedile angolare creano uno spazio lounge. Dal tetto-terrazza, attrezzato con tavolino basso e due schienali amovibili, si ammira il paesaggio da un’altra prospettiva. A bordo non manca niente: chi sceglierà il Renault Hippie Caviar Hotel avrà anche a disposizione una doccia, sanitari, un dispositivo per la ricarica elettrica, oltre al servizio di concierge da richiedere online con consegna tramite drone sul tetto o sulla panchetta in posizione contemplazione. Per una vacanza da godere al 100% c’ò anche anche il servizio aggiuntivo per la fornitura di biciclette. Renault presenterà la showcar Hippie Caviar Hotel al Salone di Düsseldorf, a partire dal 27 agosto 2021, insieme a un camper Estafette del 1977.