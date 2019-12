Tutte le risposte a Scatta e Vinci con Peugeot! Il nuovo Contest di Infomotori

Per festeggiare l'arrivo di nuova Peugeot 208 abbiamo lanciato un contest: fatti una foto con una vettura della Serie 2 di Peugeot e inviacela, puoi vincere uno dei tre fantastici premi in palio!

La nuova Peugeot 208 è una delle vetture più riuscite degli ultimi anni. Linee taglienti, tanta tecnologia e la possibilità di scegliere l’alimentazione che più ci piace sono i suoi grandi punti di forza. Per celebrare la piccola sportiva del Leone abbiamo lanciato un contest: ti basta scattare una foto con il tuo smartphone e caricarla sul sito dedicato per avere la possibilità di vincere uno dei tre premi in palio!

In questo articolo proviamo a rispondere a tutte le vostre domande sul contest

Sommario:

1. Che foto devo fare per vincere?

2. Come si carica la foto?

3. Come faccio a sapere se ho vinto?

4. In cosa consistono i tre premi?

5. E voi, che ci guadagnate?

FAQ – Le vostre domande

Per tutte le altre domande sul contest Scatta e Vinci con Peugeot! potete scrivere una mail a redazione@cswm.it indicando nell’oggetto della mail il nome del contest.

Che foto devo fare per vincere?

La foto deve essere in compagnia con una vettura della Serie 2 di Peugeot, ovvero dalla 201 in poi. Non è importante che sia vostra, di un amico o di un parente, sarà sufficiente che l’auto compaia con voi nello scatto. Potete fare un selfie o farvi fotografare, fare la foto da soli o in compagnia. Insomma, avete la massima libertà. L’unica regola? Una Peugeot della Serie 2! A vincere saranno gli scatti più originali, divertenti o appassionati! Potete anche inserire una piccola didascalia, ma quella non è obbligatoria. Buona fortuna!

Come si carica la foto?

Caricare la vostra foto è molto semplice. Potete farlo direttamente dal sito dedicato (trovate il link in alto) premendo sul pulsante Scatta e Vinci. Inserite nome, cognome e l’indirizzo mail che ci servirà per contattarvi in caso di vincita. Potete vedere il vostro scatto nella sezione Le Vostre Foto a quel punto gli scatti verranno moderati dal nostro staff.

Come faccio a sapere se ho vinto?

Avete tempo fino al 5 febbraio per inserire la vostra foto e provare a vincere uno dei tre fantastici premi in palio. A valutare le foto saranno 5 diversi giudici, che sceglieranno gli scatti più belli ed originali. Una volta concluse le votazioni, verrete avvisati via email e telefonicamente. Per questo è importante inserire un indirizzo email valido.

In cosa consistono i tre premi?

Per farvi vivere al meglio la passione per il marchio abbiamo scelto tre premi davvero interessanti. Il primo è un intero mese con la nuova Peugeot 208, che potrà essere ritirata a Roma o a Milano. L’auto sarà a vostra disposizione senza limiti di utilizzo né di chilometri, oltre ad essere regolarmente assicurata.

Il vincitore del secondo premio avrà invece diritto ad un buono dal valore di 500€ per un viaggio nella bellissima Parigi. Potete scegliere voi quando partire e con chi farlo, in che albergo stare e quanto spendere: potete fare un weekend senza aggiungere neanche un centesimo o aumentare il vostro budget e partire per una vacanza da re!

Il terzo premio consiste invece in un voucher Amazon da 100€. Potete acquistarci ciò che preferite e, anche in questo caso, potete utilizzare la cifra per più acquisti da un costo minore o impiegare il denaro per pagare parte di un acquisto più impegnativo.

In tutti e tre i casi i vincitori verranno nominati solo dopo la fine del contest.

E voi, che ci guadagnate?

Da sempre Infomotori propone contest di ogni tipo per farsi conoscere da nuovi appassionati e premiare tutti i lettori che ogni anno ci seguono con attenzione. I premi sono veri e i vincitori siete voi! Oltre al nostro annule IWA (Infomotori Web Awards) organizziamo tanti Contest basati sulla vostra passione per le auto. Andate a controllare Alfa Romeo Giulietta, SEAT Leon e tanti altri.