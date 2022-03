Skoda: entro fine anno debutta un nuovo SUV di medie dimensioni

Durante la conferenza stampa annuale, la Casa boema ha anticipato con un teaser il futuro lancio di un SUV che si posizionerà un gradino sotto la Enyaq

Grandi novità stanno per arrivare in casa Skoda: durante la conferenza annuale sui dati ottenuti durante il 2021, il marchio boemo ha anticipato l’arrivo di un nuovo SUV di medie dimensioni entro fine anno, che secondo le intenzioni dovrebbe posizionarsi in una fascia della gamma giusto sotto quella occupata dai più possenti Kodiaq ed Enyaq.

L’immagine teaser pubblicata per l’occasione ritrae la vettura opportunamente camuffata da un effetto ottico, ma anche la scritta “Modern Solid” in riferimento al suo design che, a detta di Skoda, sarà assolutamente rivoluzionario. La sfocatura, purtroppo, lascia spazio solamente all’immaginazione ma ci aspettiamo linee squadrate e una griglia anteriore completamente chiusa, indizio importante sul fatto che questa vettura sarà equipaggiata con una powertrain 100% elettrica. Per tutti i dettagli del caso, tuttavia, bisognerà attendere la sua presentazione programmata per la seconda metà del 2022.