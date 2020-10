Sound Analyzer: l’app di Skoda che effettua le diagnosi usando il rumore

L'app Sound Analyzer paragona il rumore fatto dal motore di una vettura e lo paragona a quelli di un database per identificare eventuali anomalie, stabilirne la causa e suggerire gli approfondimenti da effettuare

Si chiama Sound Analyzer l’app per smartphone realizzata da Skoda After Sale e Skoda DigiLab pensata per identificare con più cura e velocità gli interventi di manutenzione necessari sulle auto della Casa boema.

Skoda Sound Analyzer: fare diagnostica tramite il rumore

Il nome Sound Analyzer dice molto su come funzionerà questa app innovativa. In sostanza, verrà registrato il rumore della vettura a motore acceso, questo verrà comparato con uno inserito in un database di riferimento e dopo avere analizzato una serie di parametri specifici, potranno essere riscontrate eventuali anomalie. Ma non è tutto. L’algoritmo che gestisce il software è in grado di stabilire anche la causa dei problemi e suggerire gli approfondimenti da effettuare. Secondo quando riferito dalla casa, il software è già in grado di controllare dieci diversi parametri, tra cui sistema di sterzo, compressore del sistema di condizionamento, funzionamento della doppia frizione nei cambi DSG, con un’accuratezza superiore al 90%. La app è al momento in fase di test in 14 paesi, tra cui Germania, Russia, Austria e Francia e Italia, in 245 Concessionarie (di cui sette in Italia) e Service Skoda.

“L’app Sound Analyzer è solo il primo esempio dei vantaggi che la digitalizzazione porterà in Skoda. Continueremo in futuro a implementare le tecnologie di intelligenza artificiale nei nostri processi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza per i nostri clienti“, ha dichiarato Stanislav Pekar, Responsabile After Sale in Skoda. “In Skoda stiamo operando una massiccia e generalizzata digitalizzazione dei processi. Lavoriamo in stretto rapporto con gli specialisti di ogni dipartimento per identificare da subito il potenziale di una nuova #tecnologia e applicarla nel modo più intelligente“, ha aggiunto Klaus Blum, Responsabile Skoda IT. Il mondo dei service auto si sta evolvendo e quesa soluzione pensata da Skoda è davvero originale.