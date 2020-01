Toyota e Edison Energia insieme per la mobilità elettrica in Italia

Toyota e Edison Energia hanno siglato un accordo che porterà oltre 300 colonnine di ricarica ad accesso pubblico e con energia rinnovabile presso tutti i centri del marchio giapponese

Un altro passo avanti al fine di promuovere la mobilità sostenibile a favore dell’ambiente: il gruppo Toyota ed Edison Energia hanno deciso di allearsi, stringendo un accordo con lo scopo di diffondere la cultura dell’elettrico nel mondo automotive e di accompagnare i clienti nella scelta di soluzioni eco-sostenibili. Come? Attraverso l’installazione di oltre 300 infrastrutture di ricarica presso tutti i concessionari e centri di assistenza Toyota e Lexus, una messa in opera che sarà realizzata dalla società energetica di Foro Buonaparte.

Oltre alla fase di setup, Edison Energia si occuperà della gestione e della manutenzione delle colonnine, garantendo allo stesso tempo la fornitura di energia elettrica prodotta, ovviamente, da fonti rinnovabili. Queste infrastrutture saranno ad accesso pubblico e i clienti potranno utilizzarle attraverso l’App Edison dedicata, ottenendo in più anche il servizio di installazione di una wallbox domestica per tutti coloro che acquisteranno una nuova auto marchiata Toyota o Lexus.

La volontà, quindi, è quella di trovare le migliori soluzioni in vista della maggiore efficienza energetica non solo in campo automotive, ma anche per rendere le abitazioni dei clienti il più possibile sostenibili, favorendo l’adozione di uno stile di vita responsabile e in armonia con l’ambiente. “Siamo orgogliosi di questa partnership che guarda alla mobilità elettrica in modo integrato – ha commentato Massimo Quaglini, AD di Edison Energia – In Toyota abbiamo trovato un partner che condivide il nostro impegno per costruire insieme un futuro di energia sostenibile in linea con i comuni obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici”.

“La partnership con Edison, della quale siamo lieti e orgogliosi, rappresenta un passo concreto verso la realizzazione della nostra visione di mobilità sostenibile ed è parte integrante del Toyota Environmental Challenge Plan 2020 – ha risposto Mauro Caruccio, AD di Toyota Motor Italia – Si tratta di un piano che punta alla totale sostenibilità del ciclo di vita dei veicoli: dalla produzione, all’utilizzo fino alla dismissione degli stessi, attraverso lo sfruttamento di energia elettrica generata esclusivamente da fonti rinnovabili. Un percorso che vogliamo condividere con partner importanti, come Edison, uniti dalla stessa visione e impegno per la salvaguardia ambientale”.