Triumph Street Triple RS 2020: più sportiva e affilata con un nuovo doppio faro

La Triumph Street Triple 2020 si rinnova in termini tecnici grazie al motore derivato da Moto2 e Daytona, ora Euro5, e ad un nuovo gruppo ottico. Ecco le prime immagini esclusive

La Triumph Street Triple si rinnova per il 2020 con modifiche piuttosto sostanziali volte a rispettare le normative Euro5 e ad allineare la dotazione tecnica a quella della nuova Daytona 765 derivata dai prototipi impegnati in Moto2. La media di Hinckley è già tra le naked più apprezzate e sfruttabili della categoria: il motore spinge forte a tutti i regimi, la ciclistica è raffinatissima e la dotazione di prim’ordine.

Un gioiellino con il quale è possibile affrontare con la stessa disinvoltura un turno in pista o un viaggio di una settimana. Questo, a grandi linee, il cartellino del modello 2017, che ha rappresentato un notevole salto qualitativo rispetto alla versione precedente e, a dirla tutta, anche nei confronti di sua maestà Speed Triple, da cui paga pochissimo in termini di prestazioni pur mantenendo peso e maneggevolezza di tutt’altra categoria.

La Street 2020 per la quarta serie

Insomma, gli inglesi stanno cercando di dirci che con la Triumph Street Triple 2020 stanno per migliorare un prodotto già perfetto. Esteticamente (considerando esclusivamente il gruppo ottico anteriore) siamo alla quarta serie. Dall’apprezzatissima Street a faro tondo si passò infatti ad una seconda serie marcatamente più “giapponese”, per poi arrivare al modello uscente in cui le linee di entrambi gli stili si mescolavano in un gruppo ottico tondeggiante ma non certo retrò.

La versione 2020 lascia intendere un’evoluzione in questo senso, con profili ancora più appuntiti ed una destinazione d’uso inequivocabilmente sportiva. Ad ogni modo ne sapremo di più il 7 ottobre, data fissata per la presentazione ufficiale della moto. Possiamo comunque ipotizzare almeno due versioni, se non tre come per il modello uscente, con una variante specialistica e più improntata alla guida in circuito (RS), affiancata ad una versione più stradale (R) ed una terza dedicata ai possessori di patente A2.

Street Triple RS 2020, il Video