[VIDEO] Lo spot per Renault prodotto da Sergio Leone ed Ennio Morricone

A Sergio Leone viene commissionato un lavoro per il mondo dell’auto: è lo spot di una Renault 18 andato in onda nei primi anni Ottanta



A trent’anni dalla propria morte, Sergio Leone viene ancora considerato da critici ed appassionati uno dei registi più influenti della storia del cinema. Tra piccole gemme dimenticate ci siamo imbattuti nello spot di una Renault 18 Diesel filmato dal maestro degli Spaghetti-Western con l’immancabile contributo di Ennio Morricone.

Lo spot è semplice, rapido e d’impatto, ma è la mano del regista a rendere la clip un piccolo salto nel tempo per gli appassionati del genere. I movimenti di camera e l’alternarsi delle inquadrature sono la firma “per esteso e ben leggibile” del regista che, così, ci riporta nei primi anni Ottanta di “C’era una volta in America”, ultimo film dietro alla camera da presa che consacrerà Leone all’olimpo della settima arte.

La Renault 18 voleva essere un buon compromesso, una scelta giusta. Non troppo sportiva né tantomeno sfarzosa, una scelta da ragionieri. Che necessitava di un po’ di pepe. Così Leone decide di farla fuggire dal Colosseo come un indomito gladiatore d’altri tempi dopo una lotta disperata con le grosse catene in una clip che profuma di tabacco e bourbon.