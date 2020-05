Volvo: velocità limitata a 180 km/h su tutte le nuove auto

"Riteniamo che una Casa automobilistica abbia il dovere di contribuire a migliorare la sicurezza del traffico. La nostra tecnologia di limitazione della velocità e Care Key aiutano le persone a riflettere e a rendersi conto che l’eccesso di velocità è pericoloso", ha affermato Malin Ekholm, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars

Volvo è, storicamente, un marchio molto attento alla sicurezza stradale e in questa direzione va l’ultima iniziativa pensata in Svezia. Il brand, infatti, ha annunciato che ogni vettura di nuova produzione avrà la velocità massima limitata a 180 km/h oltre che la presenza del Care Key, che consente a chi guida una Volvo di impostare limitazioni supplementari della velocità massima della vettura, utili ad esempio quando si presta l’auto ad altri membri della famiglia o a guidatori più giovani e inesperti.

Volvo: un altro passo in avanti nella sicurezza stradale

Il limite di velocità a 180 km/h e il dispositivo Care Key costituiscono un segnale molto forte lanciato dalla Casa relativamente ai pericoli dell’eccesso di velocità e sottolineano la posizione di Volvo Cars in quanto leader mondiale nell’ambito della sicurezza automobilistica. Entrambe le dotazioni indicano chiaramente quanto le Case automobilistiche stiano facendo concretamente per cercare di azzerare il numero delle vittime a causa di incidenti stradali, promuovendo un comportamento più virtuoso da parte degli automobilisti. Il problema connesso alla velocità è che quando si superano certi limiti, i sistemi di sicurezza a bordo del veicolo e le infrastrutture intelligenti non sono più sufficienti per evitare conseguenze gravi e fatali in caso di incidente.

Questo è il motivo di fondo per cui nella maggior parte dei Paesi occidentali vengono posti limiti alla velocità dei veicoli, sebbene l’eccesso di velocità rimanga un problema diffusissimo e una delle cause principali delle morti per incidente stradale. Le ricerche effettuate indicano che, mediamente, vi è ancora una scarsa comprensione dei pericoli legati all’eccesso di velocità. Di conseguenza, molte persone spesso tendono a guidare troppo velocemente e hanno una scarsa capacità di adeguare la velocità dell’auto alle condizioni del traffico. “Riteniamo che una Casa automobilistica abbia il dovere di contribuire a migliorare la sicurezza del traffico. La nostra tecnologia di limitazione della velocità, al pari del dibattito che ha stimolato, rientra perfettamente in questa linea di pensiero. La limitazione della velocità massima e Care Key aiutano le persone a riflettere e a rendersi conto che l’eccesso di velocità è pericoloso, fornendo al tempo stesso maggiore tranquillità a chi guida e promuovendo un comportamento migliore da parte degli automobilisti“, ha affermato Malin Ekholm, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars.