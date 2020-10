Volvo XC20: il nuovo SUV compatto elettrico

Nei prossimi anni Volvo ha intenzione di lanciare un SUV compatto, per il momento riservato al mercato cinese, che si posizioni sotto l'XC40: si chiamerà XC20 e utilizzerà la piattaforma modulare SEA

Sulla scia dell’imminente XC40 Recharge, primo SUV completamente elettrico costruito da Volvo e in arrivo entro la fine dell’anno, la Casa svedese ha già in mente di estendere ulteriormente la sua gamma di Sport Utility Vehicles con un modello dalle dimensioni più contenute e dal prezzo ancora più interessante. Si chiamerà XC20 e utilizzerà la nuova piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) presentata in questi giorni al Salone Auto China di Beijing, che ben si adatta alle caratteristiche di un mezzo compatto ma allo stesso tempo scattante a livello di power unit.

Come confermato dal CEO del marchio Hakan Samuelsson ad AutoExpress, la piattaforma SEA sarà utilizzata “per un’auto più piccola, perchè penso sarà molto pratico e conveniente condividere le sue peculiarità su un mezzo compatto e competitivo. Questa è un’architettura sviluppata in Cina, ma vestirà l’eleganza di un abito Volvo“. Lo stesso indossato dalla Zero Concept presente nello stand Lynk & Co del Salone di Beijing, sulla quale la piattaforma SEA ha gettato le basi per il prossimo modello elettrico del brand svedese.

La XC20 del futuro, appunto, che potrà contare quindi su una tecnologia modulabile al 100%, la quale permette di spaziare dalle compatte fino a modelli di più grandi dimensioni, sempre elettrici… ma anche provvisti di unità plug-in hybrid. Della piattaforma SEA arriverà anche una versione ad alte prestazioni, capace di staccare lo 0-100 km/h in meno di tre secondi. Per quanto riguarda la XC20, invece, le bocche sono rimaste sostanzialmente cucite: ci aspettiamo arrivi entro il 2022, per un’uscita sul mercato che aiuterà Volvo a raggiungere, entro il 2025, il 50% di volumi di vendita grazie a veicoli esclusivamente “electric”. Complice anche il debutto della nuova XC40 previsto per il 2021. Stay tuned.