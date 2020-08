ZTL, Roma: da oggi di nuovo attive in Centro, a Trastevere e nel Tridente

Dalla giornata del 31 agosto le zone a traffico limitato che contraddistinguono la città di Roma torneranno operative, principalmente nel Centro Storico e nelle zone Trastevere e Tridente

Dopo lo stato emergenziale causato dall’epidemia Coronavirus, la normalità sta tornando piano piano in tutti i settori… anche per quanto riguarda le normative che regolano le grandi città della nostra Penisola. In particolare quella di Roma, che da oggi, lunedì 31 agosto, vedrà il ritorno dell’operatività delle sue ZTL (Zone a Traffico Limitato) nel Centro Storico e nelle zone di Trastevere e del Tridente.

Una decisione operata dal Campidoglio e che va ad uniformarsi a quelle già attuate in altre città, come Milano, Torino, Bologna e Firenze. L’annuncio del ritorno delle ZTL a Roma è stato comunicato direttamente sul sito ufficiale della Capitale: “Da lunedì 31 agosto torna in funzione il sistema dei varchi per le Zone a traffico limitato diurne di Centro storico, Tridente e Trastevere. L’accesso sarà possibile solo se autorizzati da un permesso e nei tradizionali orari che erano in vigore prima del lockdown“.

La possibilità di una proroga dello stop alle ZTL di Roma, quindi, è andata incontro a un secco “No” da parte dell’Amministrazione Capitolina, il quale sicuramente creerà parecchi disagi a tutti coloro che hanno la necessità di transitare in tali zone in orari particolari. “Nonostante i solleciti inviati alla sindaca, la scelta operata dall’Amministrazione di Roma la dice lunga sulla posizione della giunta 5 Stelle – commenta in una nota Claudio Pica, Presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio – Questo vuol dire che la Raggi ha deciso di mettere definitivamente in ginocchio i pubblici esercizi e dare così il colpo di grazia all’economia cittadina. Il centro storico e il commercio meritano di essere rilanciati e non azzerati. Come Fiepet-Confesercenti siamo pronti a manifestare la settimana prossima sotto al Campidoglio“.

A questo punto, le ZTL attive nella Capitale saranno tre: la prima è quella denominata “Centro Storico”, attiva dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 6:30 alle 18:00, il sabato (sempre esclusi i festivi) dalle 14:00 alle 18:00 e di notte dalle 23:00 alle 03:00 di venerdì e sabato. La seconda è quella chiamata “Trastevere”, il cui passaggio è bloccato per le auto di giorno dalle 6:30 alle 10:00 (in tutta la settimana, esclusi i festivi), mentre di notte dalle 21:30 alle 03:00 di venerdì e sabato (anche festivi e con limite di velocità di 30 km/h). L’ultima è la ZTL “Tridente”, interdetta ai veicoli a motore dalle 6:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle 10:00 alle 19:00 di sabato, in entrambi i casi esclusi i festivi.