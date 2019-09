Hyundai Veloster N ETCR: l’elettrica da corsa per il Mondiale Turismo a zero emissioni

Al Salone di Francoforte 2019 il marchio coreano ha svelato la nuova Veloster N ETCR, arma segreta per il primo Campionato Turismo destinato a vetture elettriche in programma nel 2020

L’attesa è finita: la prima Hyundai da competizione destinata all’ETCR International Series, il primo Campionato Turismo per vetture completamente elettriche, è stata svelata. I veli sono stati tolti ieri al Salone di Francoforte 2019, dove il marchio coreano ha presentato la nuova Veloster N ETCR: un progetto ambizioso, derivato dalla vettura di serie Veloster N stradale e che avrà modo di fare al più presto il suo debutto in pista grazie ad alcuni test programmati a fine settembre. Dopo lo shakedown terminato nello scorso mese di agosto, l’obiettivo è quello di prepararsi al meglio per andare a caccia della prima vittoria nel neo-Campionato per le vetture Turismo full electric.

TRADIZIONE DA CORSA

La nuova Hyundai Veloster N ETCR rappresenta il prossimo, importante, passo del marchio coreano nel mondo del motorsport: dopo la i20 R5 che compete nel Mondiale Rally (WRC) e quella i30 N che ha centrato il successo nel WTCR del 2018 grazie al talento di Gabriele Tarquini, ora è il momento della prima vettura full electric destinata alle competizioni.

Costruita direttamente nella factory di Alzenau sulla base della grande esperienza maturata dal reparto corse Hyundai Motorsport, la Veloster N ETCR avrà un singolo motore elettrico collegato a una batteria da 800V al posto di quello termico turbo-compresso da 2.0 Litri (e 350 cavalli) che equipaggia la versione di serie. La particolarità? Che sarà installato centralmente e la trazione sarà tutta al posteriore. Il peso complessivo di questa vettura, in acciaio leggero e materiali compositi, sarà inferiore ai 1.200 kg, visto che dovrà rispettare il massimo regolamentare di 1.285 kg che prevede anche il peso del pilota.

UNA NUOVA ERA

“Oggi siamo di fronte a una nuova pietra miliare nella storia di Hyundai Motorsport“, queste le prime parole di Thomas Schemera, Vice Presidente Esecutivo di Hyundai Motor Group, che ha poi proseguito affermando di “essere orgoglioso nel presentare la Hyundai Veloster N ETCR, la nostra prima auto da corsa elettrica disegnata appositamente per l’ETCR. Questo sarà il passo successivo per la nostra avventura motoristica e si allinea perfettamente con la strategia legata al prodotto di Hyundai. Abbiamo un programma di test molto dettagliato per la Veloster N ETCR, supportato da un team di ingegneri di Hyundai Motorsport di altissimo livello; non vediamo l’ora che l’auto sia in azione, è l’aggiunta perfetta a quelle già presenti nel programma WRC e Corse Clienti legato ad i20 R5, i30 N TCR e Veloster N TCR“.