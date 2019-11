Mustang Mach-E, il primo SUV elettrico di Ford

Si chiama Mustang Mach-E il primo SUV elettrico della storia di Ford, in arrivo in Italia nel 2020

Per la prima volta in 55 anni di storia, Ford amplia la famiglia Mustang con un modello 100% elettrico, il Mustang Mach-E, un nuovo SUV elettrico nato dalla stesso spirito di libertà che ha ispirato la coupé sportiva più venduta al mondo.

Mustang Mach-E: le caratteristiche

Mustang rappresenta da sempre libertà, progresso, prestazioni e anticonformismo, ma ora è pronta a reinterpretare questi valori per un futuro elettrico, con maggiore attenzione alle crescenti esigenze di spazio dei clienti e aggiornamenti over-the-air che continuano a migliorare l’esperienza di bordo. Ford ha dato vita a Mustang Mach-E attraverso un processo di sviluppo concentrato interamente sulle esigenze e sui desideri dei clienti. Il risultato è un SUV elegante e sinuoso, che abbina driving dynamics a presenza su strada inconfondibili, con tecnologie di connettività di ultima generazione, pensate per rendere Mustang Mach-E sempre aggiornata. L’uscita del Mach-E è prevista per fine 2020. La vettura sarà dotata con batterie con diverse potenze (da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh, con il veicolo viene fornito anche un cavo di ricarica pubblico Ford) abbinate sia alla trazione posteriore sia a quella integrale.

Nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, l’autonomia arriva fino a 600 km secondo il protocollo WLTP. Nella Mustang Mach-E a trazione integrale, un nuovo sistema all-wheel drive distribuisce la coppia in modo indipendente per singolo asse, per offrire un’accelerazione impressionante e una migliore maneggevolezza rispetto al modello a trazione posteriore. Ford ha messo a punto questo sistema per garantire un’eccezionale trazione su strada, testando Mustang Mach-E su terreni bagnati e innevati, per assicurare il massimo controllo anche in condizioni di bassa aderenza. Oltre al bagagliaio anteriore, quello posteriore offre 402 litri di spazio che con i sedili posteriori reclinati sale a 1.420 litri.

A bordo della Mustang Mach-E debutta il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC di nuova generazione, un’interfaccia elegante e moderna che utilizza l’apprendimento automatico per comprendere rapidamente le preferenze dei conducenti e migliorarsi nel tempo, grazie alla modalità di aggiornamento over-the-air. Il SYNC di nuova generazione è abbinato a uno schermo da 15.5 pollici con una semplice interfaccia che elimina i classici menù complicati, rendendo più facile l’accesso alle diverse funzioni attraverso i comandi touch e pinch&swipe. Dotato di connettività basata su cloud e riconoscimento vocale conversazionale, il sistema SYNC di nuova generazione offre il doppio della potenza di elaborazione rispetto a quello precedente, per rendere più semplice e veloce la navigazione e il collegamento di uno smartphone al veicolo. Il sistema introduce anche la compatibilità wireless con le app Apple CarPlay, Android Auto e AppLink da smartphone e dispositivi mobili.

Nei piani della casa americana c’è anche una versione speciale, la GT, che punta a raggiungere un’accelerazione da zero a 100 km/h in meno di 5 secondi, una potenza massima di 465 CV e una coppia massima 830 Nm. A sottolineare il carattere sportivo ci sono le nuove pinze freno Flexira Brembo in alluminio, che abbinano la funzionalità delle pinze classiche al design e alle dimensioni delle pinze flottanti. Mustang Mach-E GT sarà dotata anche di sospensioni adattive MagneRide, in grado di gestire in tempo reale eventuali mutamenti delle condizioni stradali, garantendo allo stesso tempo una guida emozionante e confortevole.

“Al primo Salone di Detroit, Henry Ford affermò che stava lavorando a qualcosa che ci avrebbe folgorati – ha raccontato Bill Ford, Executive Chairman Ford Motor Company – Parlava della Model-T. Oggi, Ford Motor Company è orgogliosa di svelare un’auto che colpirà di nuovo come allora. Mustang Mach-E elettrica. Veloce. Divertente. Sinonimo di libertà. Per una nuova generazione di appassionati di Mustang“. “Mustang Mach-E è uno dei più straordinari modelli che Ford abbia mai lanciato. Davvero unico e, allo stesso tempo, inconfondibilmente Mustang. Sta arrivando esattamente al momento giusto per i clienti in Europa”, ha aggiunto Stuart Rowley, President Ford Europe.