Skoda Superb iV e Citigoe iV, i primi modelli elettrici della Casa

Skoda Superb iV è il primo modello della casa boema dotato di propulsione ibrida plug-in, mentre Skoda Citigoe iV è la prima auto esclusivamente elettrica della Casa boema. Entro il 2022 saranno più di 10 i modelli a zero emissioni del brand

Skoda fa il suo ingresso nel settore della auto elettriche presentando due nuovi modelli pensati per un uso e un pubblico trasversale, ma sempre nel segno delle zero emissioni: sttimo parlando di Skoda Superb iV e Skoda Citigoe iV.

Skoda Superb iV: com’è fatta

Skoda Superb iV è il primo modello della casa boema dotato di propulsione ibrida plug-in: riceve la propulsione da un motore benzina 1.4 TSI da 156 CV e da un motore elettrico che eroga 85 kW. La potenza di sistema massima è quindi 218 CV e ciò consente al modello di offrire una mobilità particolarmente sostenibile, senza rinunce sul fronte del dinamismo. La vettura soddisfa la norma sui gas di scarico Euro 6dTEMP, le emissioni di CO2 sono inferiori a 40 g/km. La batteria da 13 kWh consente nel ciclo WLTP fino a 55 chilometri di autonomia in modalità esclusivamente elettrica e a emissioni locali zero.

La batteria può essere ricaricata comodamente a casa, per esempio durante la notte con una normale presa domestica oppure in sole 3:30 ore se si dispone della wallbox, che mette a disposizione una potenza di ricarica di 3,6 kW. La presa per la ricarica si trova dietro uno sportello nella calandra del radiatore. Il volume di carico di Skoda Superb iViV è di 485 litri con la versione berlina o 510 litri nel caso della versione Wagon. Il serbatoio della benzina ha una capacità di 50 litri. Come il modello a combustione, anche questa versione monta il display multifunzione a colori Maxi DOT o, a richiesta, del Virtual Cockpit da 10,25 pollici liberamente impostabile.

Il sistema di infotainment offre sottopunti specifici iV, come per esempio il livello di carica della batteria o l’autonomia in modalità esclusivamente elettrica. La modalità Elettrica e la modalità Sport possono essere impostate direttamente anche tramite tasti sulla consolle centrale. Nel menu del sistema di infotainment è possibile creare un profilo temporale utilizzando la app “e-Manager”. Il sistema di navigazione di serie Amundsen con schermo da 8 pollici e il sistema disponibile a richiesta Columbus, con grande display da 9,2 pollici, si basano sull’ultima generazione dei sistemi di infotainment. Questi dispongono di una eSIM integrata e sono sempre online grazie ad un volume dati integrato. Esclusivamente per Skoda Superb iV sono disponibili due ulteriori sistemi di assistenza come il Trailer Assist, grazie al quale è possibile parcheggiare il rimorchio in retromarcia in modo estremamente semplice e sicuro.

Skoda Citigoe iV: la priam boema 100% elettrica

Skoda Citigoe iV è la prima auto esclusivamente elettrica della Casa boema. La scattante city car a emissioni locali zero è lunga 3.597 mm, risultando così perfettamente idonea all’impiego nelle grandi città. Il motore elettrico ha una potenza di 61 kW e 210 Nm di coppia massima resi immediatamente disponibili come su qualunque vettura a trazione elettrica. Occorrono 12,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, mentre l’accelerazione da 60 a 100 km/h impiega 7,6 secondi. La velocità massima è di 130 km/h. La batteria è composta complessivamente da 168 celle e consente un’autonomia di 265 chilometri secondo il ciclo WLTP. Quando l’energia si esaurisce, la batteria può essere ricaricata fino all’80% in 1 ora, utilizzando un caricabatterie rapido a corrente continua da 40 kW e un cavo di ricarica CCS (Combined Charging System).

Skoda Citigoe iV è disponibile esclusivamente come modello a 5 porte nelle versioni Ambition e Style e si distingue dai modelli con motore a combustione principalmente per il frontale. La tipica calandra del radiatore Skoda è verniciata in tinta con la carrozzeria ed è stato rivisitato anche il sottostante paraurti anteriore. I fendinebbia sono inclusi nella dotazione di serie, mentre la funzione d’illuminazione in curva e le luci diurne a LED sono disponibili a richiesta. Le calotte degli specchietti retrovisori, verniciate in nero o in tinta con la carrozzeria, integrano gli indicatori di direzione. Come su tutti gli altri modelli del Marchio, il portellone si fregia della scritta Skoda in lettere singole.

Skoda Citigoe iV Ambition ha di serie cerchi in acciaio da 14” con copriruota “Indus” e pneumatici 165/70 R14. A richiesta sono disponibili cerchi in lega da 16” bicolore Scorpius Black con applicazioni nere e pneumatici 185/50 R16 – questi cerchi sono inclusi nella dotazione di serie di Citigoe iV Style. A richiesta il cerchio Scorpius è disponibile anche in argento. Per quanto concerne le verniciature, sono disponibili quattro vernici standard: Bianco Candido, Rosso Tornado e Giallo Girasole nonché, esclusivamente per Skoda Citigoe iV – Verde Kiwi. Completano l’offerta di colori le tonalità metallizzate Deep Black effetto perla, Crystal Blue e Argento Tungsteno. La dotazione di serie comprende alzacristalli anteriori elettrici, Climatronic, chiusura centralizzata telecomandata, autoradio Swing II e la docking station per smartphone Move&Fun sulla plancia. Tramite la app Move&Fun è possibile integrare un telefono cellulare come display supplementare per la visualizzazione dei dati della vettura, come media playback o come sistema di navigazione. Per la app vengono inoltre offerti servizi online mobili che consentono di accedere a distanza alla batteria o al climatizzatore. Citigoe iV è poi dotata di serie di Lane Assistant e, oltre agli airbag frontali, offre anche airbag per la testa e il torace integrati nei sedili anteriori.

Skoda: il futuro è green

Skoda si sta preparando a questi importanti cambiamenti con il più grande programma di investimenti della sua storia. Nei prossimi cinque anni, l’Azienda investirà circa due miliardi di euro solo nelle motorizzazioni alternative e nelle nuove offerte di mobilità, come le piattaforme di car sharing. Entro il 2022 Skoda introdurrà più di dieci modelli elettrificati, dando così vita ad una grande famiglia di automobili iV.