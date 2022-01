A maggio 2022 torna la Rievocazione storica del Motogiro d’Italia

L'edizione 2022 della manifestazione prevede un inedito tracciato di 1700 km diviso in sei tappe, dalle montagne dell’Abruzzo alla punta estrema della penisola, dal mar Adriatico allo Ionio alla splendida Matera, patrimonio dell’umanità

Ora è ufficiale: nel 2022 torna la Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia. La trentunesima edizione della manifestazione si svolgerà dal 22 al 28 maggio. A rendere note le date e il percorso è sto il presidente del Moto Club Terni Libero Liberati, Paolo Pileri Massimo Mansueti, che da sempre organizza l’evento in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale.

La Rievocazione storica del Motogiro d’Italia scalda i motori

Il percorso, lungo circa 1700 chilometri, si snoderà lungo la costa adriatica fino a raggiungere la parte più estrema della penisola a Santa Maria di Leuca, per poi risalire verso nord lungo la costa Jonica, l’Appennino calabro-lucano e abruzzese per tornare nuovamente sulla costa a Francavilla a Mare. I concorrenti si ritroveranno domenica 22 Maggio a Francavilla a Mare (Chieti) per le operazioni preliminari, poi lunedì il via della prima tappa che si concluderà a Vieste (Foggia) dopo 268 Km, da qui il giorno successivo la manifestazione raggiungerà Polignano a Mare (Bari) dopo 286 km, la terza frazione si chiuderà dopo 286 km a Marina di Ugento (Lecce).

A questo punto la carovana farà ritorno verso nord con la quarta tappa che arriverà a Matera, quindi la frazione più lunga con i suoi 310 km che porterà i concorrenti a Campobasso e infine il balzo conclusivo a Francavilla a Mare con 262 km dove si concluderà l’edizione 2022 della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia. La formula della gara è quella della regolarità con percorsi segnalati e intervallati da controlli orari e prove speciali cronometrate con tempo imposto. Cinque le categorie principali in cui saranno divisi i concorrenti, oltre alla tradizionale Rievocazione Storica che fa riferimento alle marche e alle cilindrate che hanno effettuato il Motogiro agonistico svoltosi dal 1953 al 1957. Ci saranno: Vintage, Classic, Heritage e Motogiro. Uno staff formato da 55 persone, compresa una struttura sanitaria avanzata, sarà sempre presente e attenta a rispondere alle esigenze dei partecipanti.

Il Covid-19 sta facendo sentire ancora la sua presenza e tanti eventi del mondo dei motori sono sotto osservazione, ma tra gli organizzatori della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia c’è grande ottimismo, come confermato proprio da Paolo Pileri Massimo Mansueti: “Siamo fiduciosi che a primavera grazie alla bella stagione e soprattutto all’elevato numero di vaccinati in tutto il mondo si possa tornare, come tradizione, a effettuare il Motogiro d’Italia a fine maggio, dopo che le ultime due edizioni si sono tenute in autunno“.

“Quello del 2022 sarà un Motogiro veramente eccezionale che si svolgerà su un tracciato inedito e che partirà da Francavilla a Mare, la cittadina adriatica dalla quale partì nel 1969 la prima edizione del Motogiro di Regolarità – ha aggiunto Mansueti – Quindi ancora un richiamo storico per quella che ormai è considerata la gran fondo delle moto d’epoca, e non solo, più importante del mondo, vista la consolidata partecipazione di concorrenti provenienti dai cinque continenti“.