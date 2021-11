MBE 2022 : tanti vantaggi per chi acquista il biglietto entro fine novembre

Fino a fine mese, i tagliandi per accedere a Motor Bike Expo, la kermesse veronese dedicata alle moto custom, sono in vendita online la prezzo di 13 euro

A pochi giorni dal via di EICMA 2021, arriva la notizia dell’apertura della vendita dei biglietti di un’altra kermesse di assoluto livello nel mondo delle due ruote: Motor Bike Expo, che dopo l’edizione estiva dovuta alla pandemia, torna nella sua veste invernale.

MBE 2022: promo speciali sui biglietti

Se pensate che MBE sia ancora lontano (l’evento si svolgerà dal 13 al 16 gennaio 2022 a Veronafiere) gli organizzatori sono riusciti a trovare diversi motivi per suggerirvi di non perdere tempo e acquistare con un certo anticipo i biglietti per prendere parte alla kermesse dedicata alle moto classic e custom. Uno di questi è il prezzo di lancio: fino al 30 novembre, i tagliandi, disponibili online, saranno in vendita a soli 13 euro (omaggio per tutti i ragazzi under 14).

Ma non è tutto: i primi 100 che acquisteranno un biglietto riceveranno in regalo la patch ufficiale MBE. Dopo il 30 novembre, il. prezzo del biglietto intero sarà di 18 euro più diritti di prevendita (15 euro per i visitatori dai 14 ai 17 anni di età, acquistabile solo in fiera così come per i visitatori possessori di tessera FMI e HOG, acquistabile solo in fiera). Vi ricordiamo che l’ingresso è gratuito per le persone con disabilità oltre l’80%.