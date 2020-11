Motor Bike Expo 2021 dal 2 al 5 aprile

Cambiano le date di Motor Bike Expo: la kermesse dedicata alle moto custom e special non si svolgerà a gennaio, ma a Pasqua, dal 2 al 5 aprile 2021. Confermata, invece, la location di Veronafiere

Finalmente sono state rese note le date della prossima edizione di Motor Bike Expo che si svolgerà dal 2 al 5 aprile 2021. La kermesse, che tradizionalmente si svolge a gennaio, aveva subito un primo rinvio a causa della pandemia da Covid-19 e ora sono state rese note le date ufficiali.

Motor Bike Expo: le date dell’edizione 2021

Motor Bike Expo è un autentico punto di riferimento per il mondo del custom e delle special: a tal punto che gli organizzatori hanno fatto di tutto per evitare che l’vento subisse scossoni eccessivi per colpa del coronavirus. Inizialmente era stato pensato a un rinvio in primavera e ora sono stat definite le date ufficiali. La location della kermesse, come da tradizione, sarà il quartiere fieristico di Veronafiere con un’esposizione di oltre 100.000 metri quadrati divisi in 7 padiglioni per l’esposizione indoor e 5 aree esterne dedicate ai demo ride e all’experience in moto. Gli appassionati potranno raggiungere la fiera agevolmente in moto grazie a temperature più calde e clima più mite: molti dei visitatori delle passate edizioni non rinunciavano a recarsi a Verona sulla propria due ruote, ma il rinvio in primavera è sicuramente un incentivo in questo senso.

“Abbiamo ascoltato le aziende, le istituzioni e soprattutto il buon senso, scommettendo tutti assieme sul primo weekend di Aprile, per un’edizione di Motor Bike Expo più unica che rara – ha detto Paola Somma, co-founder dell’evento con Francesco Agnoletto -. Magari ci accorgeremo che un evento come il nostro può avere ancora più potenziale nel periodo primaverile e vogliamo fare questa grande sorpresa agli appassionati e agli operatori che dentro all’uovo di Pasqua potranno ritrovare la possibilità di incontrarsi di nuovo in un contesto professionale, condividendo la passione che ci accomuna“. “Abbiamo in cantiere tante novità alimentate dal solito entusiasmo che può contare su oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli eventi. Mai ci siamo trovati nella condizione di dover rinviare la data di un nostro appuntamento e siamo sicuri che questa necessità si trasformerà in una grande opportunità per noi e per tutti gli stakeholder che gravitano attorno al mondo MBE“, ha aggiunto. La giornata di venerdì 2 aprile sarà dedicata soprattutto agli operatori di settore, mentre negli altri giorni lo spazio sarà tutto per gli appassionati che potranno godere di tanti eventi, fino alla grande chiusura del lunedì di Pasquetta.