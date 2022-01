Motor Bike Expo 2022 inaugura la stagione della moto

Veronafiere è pronta ad accogliere la kermesse dedicata alla due ruote. Si parte giovedì 13 gennaio e si finisce domenica 16 gennaio. La co-fondatrice Paola Somma: "Orgogliosi di essere risulti a riunire 600 espositori in un contesto sicuro e in un ambiente che sarà un’occasione di divertimento per i motociclisti"

Il 2022 delle due ruote parte con un appuntamento sempre molto atteso, Motor Bike Expo, che, quest’anno, ritorna a Veronafiere nella sua tradizionale collocazione invernale. La kermesse si svolgerà come di consueto per quattro giorni, da giovedì 13 a domenica 16 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19.

Tutto pronto per l’edizione 2022 di Motor Bike Expo

Sei mesi dopo la Special Edition di giugno, tutto è pronto per accogliere il grande pubblico secondo i protocolli di sicurezza anti Covid. Paola Somma, co-fondatrice di Motor Bike Expo, ha sottolineato come, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, la macchia organizzatrice sia riuscita a date vita a una manifestazione che ospiterà quasi 600 espositori in un contesto sicuro e in un ambiente che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un’occasione di divertimento per i motociclisti, oltre che d’incontro e di business per le aziende del settore delle due ruote.

I visitatori e gli appassionati potranno vedere finalmente dal vivo i nuovi modelli di serie del 2022, oltre a cinquanta anteprime mondiali realizzati dai nomi più celebrati del mondo custom, su un’area mai vista neppure negli anni pre-pandemia: ben 8 padiglioni coperti, oltre all’attività sulle aree esterne, per una superficie complessiva di 120.000 mq.

Lo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, appassionato e proveniente da una famiglia dove i motori sono di casa, si è augurato che questa edizione di Motor Bike Expo possa segnare un punto di ripartenza, in linea con lo stile di vita che caratterizza gli appassionati di moto, fatto di coraggio, libertà e fiducia nel futuro: “Lo voglio ricordare: sono figlio di un meccanico per me Motor Bike Expo, da un lato, è un tuffo nel passato che rimane vivo e continua ad ardere dentro di me e dall’altro lato, mi consente di condividere l’impegno e lo sforzo di un settore che ha subito, come molti altri, le restrizioni della pandemia da Covid-19. Oggi ci sono nuove sfide da affrontare: i costi dell’energia e la scarsità di materie prime stanno frenando il comparto meccanico della nostra regione, che ha qui anche un ricco indotto legato agli accessori e all’abbigliamento. Il mio auspicio è che questa edizione del Motor Bike Expo segni un punto di ripartenza, in linea con lo stile di vita che caratterizza gli appassionati di moto, fatto di coraggio, libertà e fiducia nel futuro”.

Tanti gli interventi durante la conferenza stampa di presentazione tra cui, ovviamente, quello di Francesco Agnoletto, CEO e Co-fondatore di Motor Bike Expo, è pieno d’orgoglio davanti alla sua creatura: “Un’altra sfida è stata affrontata con coraggio. Tantissime aziende e altrettanti artigiani hanno voluto intraprendere questa avventura assieme a noi per incontrare nuovamente il pubblico degli appassionati e per mettere in mostra il lavoro e le novità create nell’ultimo anno. Crediamo negli eventi in presenza in sicurezza, perché è nella natura dell’uomo ed in particolare del popolo dei motociclisti il bisogno di ritrovarsi, per condividere idee, progetti e passioni. Tutto è pronto a Veronafiere per accogliere il pubblico di Motor Bike Expo 2022“.

“Il 2021 è stato per l’intero sistema fieristico nazionale l’anno della ripartenza, inaugurato proprio dall’edizione speciale di MBE a giugno – ha detto Giovanni Mantovani, Direttore Generale di Veronafiere -. Ed è sempre la passione per il mondo della moto a dare il via anche al calendario 2022, a gennaio. Il salone registra già numeri importanti con 600 espositori e 8 padiglioni occupati, oltre alle aree esterne. Significa che abbiamo lavorato bene con il team di Francesco Agnoletto e Paola Somma e che le aziende, gli operatori e gli appassionati non vedono l’ora di tornare a Verona per l’appuntamento numero uno in Italia per il panorama delle due ruote a motore“.