Museo Ducati: una mostra per celebrare i 20 anni dal primo mondiale di Bayliss

Si chiama “Troy Story: the Legend of a Champion” la mostra allestita presso il Museo Ducati – che ha finalmente riaperto i battenti al pubblico nelle giornate di venerdì, sabato e domenica – e dedicata al primo dei tre titoli mondiali conquistati da Troy Bayliss in sella alla Rossa di Borgo Panigale e datato ormai vent’anni fa.

Tutti coloro che visiteranno il Museo Ducati avranno la possibilità di ammirare anche le moto con cui il campione ha firmato le più belle pagine della storia del motociclismo. Tra queste la 996 Factory 2000 dal suo debutto nel Mondiale Superbike e utilizzata a Monza nel famoso quadruplo sorpasso in prima variante; la 996 Factory 2001 Testastretta con cui ha conquistato proprio il suo primo titolo mondiale nel 2001 con la livrea usata ad Imola; la 998 Factory Testastretta 2002 protagonista del duello mozzafiato con Edwards sul tracciato del Santerno; la 999 Factory 2006 “Superman”, con la quale Troy conquistò la 250ma vittoria della Ducati in SBK e il suo secondo titolo; la 999 Factory 2007, utilizzata nell’arrivo al fotofinish contro James Toseland ad Assen e la 1098 R Factory 2008, la moto del suo ultimo titolo conquistato a Magny Cours.

Per chi non avesse la possibilità di recarsi al museo sarà possibile fare un approfondimento dedicato alla carriera di Bayliss attraverso il “Museo Ducati Online Journey“, un tour online del Museo Ducati che consente di ripercorrere la storia dell’azienda da PC, tablet o Smart TV. La mostra temporanea “Troy Story: the Legend of a Champion” resterà al Museo Ducati fino al 19 settembre 2021, con l’unica eccezione dei giorni dall’1 al 4 luglio, quando le moto saranno esposte a Modena in occasione dell’edizione 2021 del Motor Valley Fest.