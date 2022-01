Omicron non ferma MBE: appuntamento confermato dal 13 al 16 gennaio a Verona

La kermesse dedicata alle due ruote si svolgerà regolarmente e nel rispetto delle normative vigenti. "Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere oltre 600 espositori, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando", ha detto Paola Somma, co-fondatrice di Motor Bike Expo

Nonostante le poco rassicuranti notizie sul fronte pandemia, Motor Bike Expo, l’attesa kermesse dedicata alla sue ruote, che torna nella sua classica formula invernale, si svolgerà regolarmente da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022 nei padiglioni di Veronafiere.

Motor Bike Expo 2022: countdown iniziato

Questi sono giorni dedicati alle festività natalizie e a momenti da dividere con parenti e amici, ma lo staff di Motor Bike Expo non ha affatto abbassato la guardia ed è prontissimo per l’edizione 2022 che si svolgerà, nonostante tutto, a Veronafiere, da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022 (con orario 9.00 – 19.00). Paola Somma, co-fondatrice di Motor Bike Expo, non vede l’ora di iniziare: “Siamo molto orgogliosi che, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che ospiterà oltre 600 espositori in un contesto sicuro e in un ambiente che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un’occasione di business e d’incontro per le aziende del settore delle due ruote: MBE torna a riempire, come nell’edizione pre pandemia del 2020, i sette padiglioni (più uno dedicato all’E-BIke) nella tradizionale formula dei quattro giorni. Tutto è pronto a Verona per accogliere i nostri appassionati visitatori che potranno vedere finalmente dal vivo i nuovi modelli, ma soprattutto le oltre cinquanta anteprime mondiali realizzate dai preparatori del mondo custom. Invitiamo i visitatori ad utilizzare la prevendita online, in modo da garantire una manifestazione sicura per tutti“.

L’edizione 2022 promette di essere scoppiettante perché tutti i main partner della scorsa edizione sono confermati e nuovi brand si aggiungono alla grande famiglia di Motor Bike Expo. Jeep sarà presente anche con una spettacolare area test ride con ponti e vari ostacoli per mettere alla prova i nuovi modelli del marchio di fuoristrada più famoso al mondo. Red Bull darà ancora più energia a MBE con aree ed attività mozzafiato. Virgin Radio non farà mancare il suo spirito rock con personaggi, musica, approfondimenti e concorsi per tutti i generi di moto. Motul riconferma la sua partnership con attività e veicoli tutti da scoprire. Anche FIM – Federazione Internazionale del Motociclismo – suggella il suo sodalizio con MBE dopo la prestigiosa collaborazione di Monte Carlo in occasione dei FIM Awards; Sielte si aggiunge come new entry e, oltre ad uno spazio espositivo e diverse attività in fiera, sosterrà come title partner i workshop del programma MBEducation.

Grande attenzione sarà dedicata alla mobilità sostenibile e alle aziende che stanno producendo veicoli a basso impatto ambientale, con un’intera area dedicata al tema della “green mobility” al padiglione 5. Alla tradizionale esposizione dei 7 padiglioni di Veronafiere, si aggiungerà l’ottavo per prendere contatto dal vivo con l’innovativo mondo delle e-Bike. Vi ricordiamo i prezzi dei biglietti: quello del tagliando intero è di 18 euro, 15 euro il prezzo del biglietto ridotto per tessere club e ragazzi under 17, biglietto omaggio per tutti gli under 14 e gli over 65. Per chi arriva in moto il parcheggio in fiera è gratis.