A Milano il pass per i parcheggi diventa digitale: ecco come funziona

I permessi cartacei del parcheggio per i residenti non avranno più valore: le verifiche avverranno attraverso la lettura della targa in maniera manuale oppure automatizzata

Nell’attesa di veder attivate le nuove regole di accesso per i veicoli nelle aree B e C, Milano introduce in questi giorni una novità che cambierà le abitudini dei residenti che parcheggiano la loro auto in strada. Fino ad oggi per convalidare la sosta della loro automobile serviva un certificato cartaceo da esporre sul cruscotto, giusto? Ecco, da mercoledì 4 maggio la normativa è cambiata: una volta ottenuto il permesso dal Comune, la verifica consisterà esclusivamente nella lettura della targa da parte della Polizia locale, sia in maniera manuale (con gli agenti) che automatizzata (tramite telecamere).

Tutto più semplice, quindi? Esattamente, alla pari della procedura per la richiesta del permesso stesso da effettuare online oppure presso gli InfoPoint dell’Area B e C in Piazza Duomo. L’ulteriore novità, infine, riguarda l’estensione del nuovo pass digitale anche ai non residenti, ai domiciliati e ai residenti che guidano un mezzo non di loro proprietà, tra cui i veicoli a noleggio, con contratto di leasing o in comodato d’uso.