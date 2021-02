ACI Space: tutti i servizi e le funzionalità per l’auto in un’unica app

L'Automobile Club d'Italia ha sviluppato un'app specifica con la quale controllare diversi servizi: patente, licenza auto, revisione, assicurazione e bollo

Per facilitare la vita agli automobilisti, l’Automobile Club d’Italia ha recentemente migliorato un’app che permette di gestire tutto ciò che riguarda la propria vettura: si chiama ACI Space, è stata sviluppata già da qualche anno e presenta al suo interno un grande ventaglio di funzionalità e servizi, accessibili sia tramite sistemi Android che attraverso l’ecosistema della mela morsicata.

In poche parole, il suo scopo è quello di digitalizzare, raccogliere e presentare a portata di mano (e di click) tutto ciò che contiene il sito ACI ufficiale: una volta scaricata sul proprio smartphone, la prima cosa da fare è quella di registrarsi e inserire a gestionale la propria vettura (o due ruote) attraverso il numero di targa. A questo punto si potrà spaziare tra i vari servizi offerti che compongono l’app, dei quali i più importanti sono:

Around Me , il visualizzatore dei punti di interesse (tra cui parcheggi, stazioni di rifornimento…) nelle vicinanze della propria posizione;

, il visualizzatore dei punti di interesse (tra cui parcheggi, stazioni di rifornimento…) nelle vicinanze della propria posizione; SOS , con cui si può richiedere il soccorso stradale grazie una chiamata di emergenza geolocalizzata tramite il GPS dello smartphone;

, con cui si può richiedere il soccorso stradale grazie una chiamata di emergenza geolocalizzata tramite il GPS dello smartphone; Club , con tutte le offerte per i soci ACI;

, con tutte le offerte per i soci ACI; Infotarga , per conoscere tutte le informazioni su un veicolo tramite il numero di targa (classe di omologazione, potenza specifica, posizione sul Pubblico Registro Automobilistico con eventuali segnalazioni di furto);

, per conoscere tutte le informazioni su un veicolo tramite il numero di targa (classe di omologazione, potenza specifica, posizione sul Pubblico Registro Automobilistico con eventuali segnalazioni di furto); ACI&Co, con tutti i servizi informativi come i notiziari sulla viabilità e le varie funzionalità di pagamento elettronico per la sosta, l’accesso alle ZTL e l’indirizzamento ai servizi del trasporto pubblico locale con l’app MyCicero;

La sezione veramente indispensabile, tuttavia, prende il nome di MyCar: qui, una volta inserito il proprio veicolo, si può ottenere un panorama dettagliato di tutte le scadenze ad esso associate, tra le quali il bollo, la revisione e addirittura l’assicurazione. Queste, inoltre, possono essere tenute sotto controllo attraverso l’area specifica Memo, dove si possono visualizzare anche dati importanti come lo status della propria patente, del passaporto o della carta d’identità.

Per i più sportivi, infine, è presente la categoria ACI Sport, che contiene tutte le ultime novità sul mondo delle corse automobilistiche. Qui è possibile consultare tutte le gare in programma durante la stagione in corso divise per specialità (Velocità, Rally, Karting…), oltre alle varie informazioni che le distinguono con tanto di regolamenti sportivi e tecnici.