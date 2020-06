Acquistare auto a rate con finanziamento: le cose da sapere

Promozioni, anticipo zero, valore futuro garantito, noleggio a lungo termine... tutte condizioni che contraddistinguono i finanziamenti quando è il momento di comprare un'auto nuova

Saldare l’acquisto tutto e subito… oppure procedere a un finanziamento? Questo è il dilemma che devono affrontare gli automobilisti nel momento di comprare un nuovo veicolo: viste le innumerevoli promozioni, la maggior parte dei clienti preferisce procedere alla seconda soluzione… ma è sempre così conveniente acquistare un’auto a rate?Andiamolo a scoprire in questa guida che coprirà tutti gli aspetti più importanti a riguardo.

FINANZIAMENTO AUTO: I PRO

Tra i vantaggi offerti dall’acquisto di un’auto a rate bisogna sottolineare sicuramente l’aspetto di non andare a intaccare in maniera così determinante il proprio conto in banca. Un finanziamento, infatti, permette di pagare poco alla volta la propria auto nuova, che inoltre potrà beneficiare di alcuni vantaggi: una riduzione sul prezzo di listino, l’aggiunta di alcuni accessori che, altrimenti, dovrebbero essere pagati a parte, l’inserimento nel finanziamento stesso di alcuni servizi opzionali oppure lo sconto sui costi di gestione iniziali del veicolo.

FINANZIAMENTI AUTO: I CONTRO

Acquistare un’auto a rate, tuttavia, è da considerarsi un impegno a lungo termine: se ad un certo punto non si avrà più la liquidità necessaria per saldare le rate rimanenti, si andrà incontro a una penale e si verrà segnalati all’azienda che ha concesso il finanziamento, la quale terrà conto della situazione per limitare o meno, in futuro, la possibilità di erogare un’altra formula di questo tipo a vostro nome. Ma non è tutto: acquistare un’auto a rate, in ogni caso, costerà di più rispetto a saldarla completamente in un’unica soluzione, un fattore sicuramente da tenere a mente prima di porre la propria firma sul contratto.

FINANZIAMENTO AUTO: PROMOZIONI O OBBLIGHI?

Un finanziamento, quindi, è solitamente associato a una certa promozione sull’auto che state valutando di comprare. In questi casi, gli aspetti da valutare sono molteplici: innanzitutto controllate che la promozione sia attiva su tutti i modelli di auto di vostro interesse, e non solamente su quelle in “pronta consegna”. Poi, state attenti ai termini di scadenza dell’offerta associata al finanziamento: se avete qualche dubbio, cercate di fugarlo quanto prima, per evitare di farvi scappare delle occasioni.

Da sottolineare, inoltre, il fatto che il pagamento di un’auto a rate, talvolta, è una condizione “necessaria” per poter beneficiare di un particolare sconto sull’auto di vostro interesse. In questo caso, se voleste pagarla tutta in un’unica soluzione, accertatevi che la promozione rimanga in vigore.

FINANZIAMENTO AUTO: INTERESSI E DURATA OTTIMALE

Come abbiamo visto, finanziare un’auto significa pagarla di più nel lungo periodo. Il motivo? Per la presenza dei tassi d’interesse, per la precisione il TAN e il TAEG. Il primo è l’acronimo di Tasso Annuo Nominale e rappresenta l’interesse “puro” che va applicato al finanziamento: in altre parole, può essere visto come la somma aggiuntiva che deve essere pagata al finanziatore al termine di ogni anno e in base all’importo che è stato erogato.

Il secondo, invece, è il Tasso Annuo Effettivo Globale e rappresenta un indicatore del costo globale del prestito, che include tutte le spese associate al finanziamento della vettura: polizza, spese d’istruttoria, bolli… Più questi due indicatori sono vicini tra di loro, più le spese accessorie al finanziamento saranno limitate. Alcune volte si sente parlare di “Tasso zero”: questo significa che le spese di gestione della pratica di finanziamento saranno a carico del concessionario.

Per quanto riguarda la durata ottimale relativa all’acquisto di un’auto a rate, vi consigliamo di puntare su un periodo “medio”, nello specifico 36/48 mesi. Benchè finanziamenti lunghi possano essere invitanti per via di tassi molto bassi, si finirà per pagare la vostra nuova automobile fino al 30-40% in più del suo costo reale. Da evitare.

FINANZIAMENTO AUTO: ANTICIPO ZERO E VALORE FUTURO GARANTITO

Quando si parla di finanziare un’automobile, molto spesso si sente parlare anche di due voci molto importanti, tra le quali l’Anticipo Zero e il Valore Futuro Garantito. Il primo, come dice il nome, consiste in un piano di acquisto rateale che non prevede alcun anticipo iniziale per far partire il finanziamento: allo stesso tempo, però, questo determinerà la presenza di una maxi-rata finale, da saldare in un’unica soluzione e capace di ammortizzare ulteriormente ogni singolo pagamento mensile necessario per saldare il piano di rimborso scelto.

Tante volte, inoltre, la maxi-rata viene sottoposta a un ulteriore finanziamento per farla pesare meno al cliente, oppure viene utilizzata per proporre a quest’ultimo la possibilità di cambiare auto al termine dell’impegno preso, in modo da stipulare, a tutti gli effetti, un altro piano rateale. Un’altra voce molto importante di un finanziamento è il Valore Futuro Garantito, corrispondente alla valutazione della propria auto dopo un certo periodo di tempo. In tanti casi questo valore corrisponde alla maxi-rata finale, che ovviamente sarà inferiore rispetto alla reale quotazione di mercato.

FINANZIAMENTO AUTO O LEASING?

Finanziare un’auto oppure noleggiarla con una formula variabile (breve, medio o lungo termine) sono due operazioni molto diverse tra loro. La prima permetterà a tutti gli effetti di possedere il veicolo pagato a rate, con costi di gestione contenuti e con una svalutazione che sarà minore nel tempo. Il leasing, invece, è dedicato a coloro che cercano una soluzione più flessibile, magari per ragioni di lavoro: si avrà a disposizione un’automobile completamente coperta a livello di gestione, con spese ben parametrate a seconda delle reali esigenze del singolo. Due filosofie differenti che, prevedono, quindi, un impegno differente da parte del consumatore.