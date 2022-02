ADAS e guida autonoma: l’Italia pronta al Livello 3 dal 14 luglio 2022

Dal prossimo 14 luglio le vetture con sistema di mantenimento automatico della corsia (ALKS) potranno circolare su strada... a patto che avvenga l'aggiornamento del Codice della Strada

Mentre in Giappone la Toyota sta sperimentando l’evoluzione della sbandata controllata come sistema di intervento automatico in caso di emergenza su strada, l’Italia si appresta a dare il benvenuto a un’altra tecnologia che servirà da “ponte” per il transito degli ADAS di Livello 2 verso il Livello 3 della scala SAE per la guida autonoma. Il suo nome è ALKS, acronimo di “Automated Lane Keeping System” che sta a significare “sistema di mantenimento automatico della corsia“: dal 14 luglio 2022 questo aiuto potrà essere utilizzato nel nostro Paese su tutte le vetture predisposte… a patto che il Codice della Strada venga aggiornato in tempi brevi.

Entrando nello specifico, questo ADAS ha il compito di mantenere il centro della propria corsia esonerando il guidatore dal controllo diretto del veicolo: quest’ultimo non dovrà mantenere sempre le mani sul volante come accade oggi, ma dovrà intervenire in caso di necessità. L’ALKS è aiutato dal cruise control adattivo per tenere costante la velocità, opportunamente modulata in base a quella degli altri veicoli davanti a sè: secondo la più recente normativa internazionale UN-ECE R157, si potrà circolare in questo modo solo su strade a carreggiate separate senza pedoni nè ciclisti e fino a un massimo di 60 km/h.

L’attivazione di questa tecnologia avverrà in maniera automatica grazie all’analisi in tempo reale dei dati provenienti dal navigatore qualora si percorra una strada con le caratteristiche sopracitate: nel caso in cui, però, tali condizioni vengano meno, l’ALKS avviserà il conducente di riprendere i comandi, rallentando e fermando il veicolo all’estremità della carreggiata se chi sta dietro al volante non dà alcun segno di presenza a bordo (per il quale partirà anche la chiamata di emergenza verso i soccorsi).

La volontà di introdurre il primo aiuto di guida automatizzata di Livello 3 è data dalla modifica all’articolo 34-bis della Convenzione di Vienna, che entrerà in vigore proprio il prossimo 14 luglio 2022. Il nuovo testo afferma che “il requisito che ogni veicolo o combinazione di veicoli in movimento deve avere un conducente è considerato soddisfatto quando il veicolo utilizza un sistema di guida automatica, a patto che questo sia conforme alle regolamentazioni tecniche nazionali“.

Al fine di adeguarsi a ciò, l’Italia dovrà quindi andare presto incontro a una modifica del Codice della Strada, in particolare di quell’articolo 46 che stabilisce che tutti i veicoli circolanti nella nostra penisola siano “guidati dall’uomo”. C’è da dire che già nel 2018 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile aveva dato il via libera alla sperimentazione su strada delle varie soluzioni di guida autonoma e delle Smart Road… quindi è probabile che l’aggiornamento del CdS diventi presto realtà. Entro pochi mesi ne sapremo sicuramente di più.