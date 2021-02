Ansia da parcheggio? Tutto è più semplice con l’app EasyPark!

In città trovare parcheggio può diventare un vero e proprio problema quando si ha il tempo contato: ecco perchè l'app per smartphone EasyPark può tornare molto utile nel semplificare la vita degli automobilisti

Quanto sarebbe bello e conveniente prenotare in anticipo il parcheggio che ci serve vicino a quel negozio in cui dobbiamo andare a fare i nostri acquisti? Un vero e proprio sogno che si realizza vista la congestione di vetture che, quotidianamente, rende protagonista le nostre città italiane… ma che grazie alla specifica app EasyPark può diventare realtà! Lo strumento che oggi vogliamo presentarvi è molto simile ad altri suoi concorrenti come myCicero, Parkopedia e Parclick e consente di agevolare non solo la ricerca di un posto auto, ma anche il pagamento dello stesso basandosi sull’effettivo tempo di permanenza nello stallo dedicato.

Disponibile per i sistemi Android e Apple, l’app EasyPark chiede innanzitutto la classica registrazione dell’utente, che al primo avvio dovrà inserire il proprio numero di telefono, il codice della carta di credito (o dell’account PayPal) ed eventualmente anche il numero di targa del proprio veicolo. A questo punto si verrà trasferiti nel cuore dell’applicazione vera e propria, contraddistinto da una mappa nella quale è già possibile rintracciare il parcheggio che si sta cercando. A facilitare l’operazione ci pensano alcune funzioni aggiuntive, come la ricerca della destinazione e dei codici di area assieme alla modalità “Find”, attraverso la quale si può circoscrivere una zona che interessa e verificare la disponibilità di un posto auto – con tanto di prezzo medio da saldare in anticipo.

L’ultimo passo da compiere prima di confermare il parcheggio trovato è quello di premere il pulsante P e procedere al pagamento della sosta, che poi si potrà anche estendere a livello temporale sempre utilizzando la suddetta app. Tra le impostazioni extra che rendono molto interessante questa applicazione, inoltre, è presente quella per la ricerca e la gestione dei sistemi di ricarica (vale a dire le colonnine) delle auto elettriche, quella per ricordare l’utente degli acquisti fatti e delle loro relative scadenze e, non ultima, quella chiamata “CameraPark”, che agevola la prenotazione di un parcheggio tramite le telecamere presenti in una zona adibita alla sosta dei veicoli semplicemente attraverso la scansione della targa dell’automobile in entrata e in uscita dalla spazio dedicato.