Bonus mobilità 2022: come ottenere lo sconto per bici e monopattini

Quest'anno le agevolazioni per la mobilità sostenibile arrivano fino a 750 Euro, ma sono crediti d'imposta per acquisti effettuati tra agosto e dicembre 2020

E’ passato più di un anno dall’ultima volta che abbiamo parlato del Bonus mobilità per l’acquisto di bici e monopattini (anche elettrici): una misura promossa dal Governo per sostenere la transizione ecologica della mobilità quotidiana che nel 2020 ha riscosso un grande successo e che, per questo motivo, sarà riproposta anche quest’anno… tuttavia con qualche differenza.

Rispetto alla “prima versione” di questo incentivo, il nuovo Bonus bici e monopattini non consiste più in uno sconto diretto nell’acquisto di un mezzo green, bensì in una più semplice riduzione da applicare nel momento di effettuare la dichiarazione dei redditi non successiva al periodo d’imposta 2022. Sarà quindi un rimborso a tutti gli effetti “retroattivo”, perchè valido solamente per coloro che hanno comprato una e-bike o un monopattino nel periodo compreso tra il 31 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Ma non è tutto: l’accesso a tale sconto (dell’importo massimo di 750 Euro) potrà avvenire solo nel caso in cui sia stata effettuata la rottamazione contestuale di un veicolo di categoria M1, intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo mezzo oppure a uno dei familiari con esso conviventi. La validità dell’agevolazione è inoltre estesa anche all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico e di servizi di mobilità elettrica in condivisione (car e bike-sharing).

Per ottenere il nuovo Bonus mobilità 2022 bisognerà presentare apposita domanda in via telematica sulla piattaforma dedicata messa a punto dall’Agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022. Nel modello presente online a questo indirizzo bisognerà indicare le spese sostenute e il credito d’imposta richiesto, che potrà essere erogato al 100% solo se le richieste saranno inferiori ai 5 milioni di Euro stanziati dal Governo. In caso contrario, sarà resa nota la percentuale spettante a ciascun soggetto richiedente.