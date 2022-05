Come si diventa clienti Ferrari? Acquistarne una non è così semplice…

Per mettere in garage una Rossa di Maranello non bastano i soldi, ma ogni potenziale cliente deve seguire alcune regole "non scritte": vediamo quali

La Ferrari è una delle case automobilistiche più prestigiose in assoluto: gran parte degli appassionati sogna fin dalla tenera età di guidarne una e, magari, di portarla nel proprio garage, tuttavia è bene precisare che al giorno d’oggi acquistare una Rossa di Maranello non è proprio così semplice come si è leciti pensare. Non è sufficiente recarsi in concessionaria con l’assegno già compilato, anzi!

La Casa del Cavallino Rampante, al contrario, tiene molto alla selezione dei propri clienti in modo da consolidare e aumentare sempre più il suo blasone come marchio automotive di lusso. Per questo motivo ogni possibile cliente deve rientrare all’interno di uno speciale “programma fedeltà” e seguire determinate regole “non scritte”, tra cui quella di mantenere il proprio (o futuro) esemplare in condizioni originali e impeccabili senza alcun segno di elaborazione.

L’acquisto dei modelli più esclusivi, tra i quali la Daytona SP3, è poi riservato solamente a determinati clienti, vale a dire quelli che hanno già comperato una Rossa di Maranello in passato e quindi hanno già un rapporto privilegiato con la casa madre. Tra questi rientrano anche coloro che fanno parte del programma “Corse Clienti” e che, quindi, hanno a disposizione una Ferrari da corsa privata per girare in autodromo. Se poi uno di questi volesse rivendere il proprio modello, il consiglio spassionato è quello di evitare le trattative fai-da-te e di recarsi presso la concessionaria autorizzata più vicina: le speculazioni, in casa Ferrari, non sono ben viste…