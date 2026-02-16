Controllo punti patente: i metodi per verificare il saldo

Il controllo punti patente è un’operazione essenziale per ogni automobilista, dato che il sistema della patente a punti, introdotto nel 2003, prevede una decurtazione del punteggio a seguito di infrazioni del Codice della Strada.

Il sistema di punteggio della patente di guida prevede che ogni neopatentato inizi con 20 punti. Questo punteggio può variare nel tempo: aumenta se non si commettono infrazioni, fino a un massimo di 30 punti, oppure diminuisce in caso di violazioni del codice stradale. In caso di ripetute e gravi infrazioni, il punteggio può arrivare a zero, comportando la sospensione della patente.

Verificare regolarmente il proprio saldo punti patente è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese, come la sospensione o la revoca della patente. Esistono vari metodi per sapere quanti punti ho sulla patente, inclusi i servizi online, tramite app o attraverso una semplice telefonata.

Effettuare una verifica punti patente regolarmente permette di mantenere sotto controllo la propria situazione e prendere provvedimenti, come frequentare corsi di recupero in caso di perdita di punti.

In questo articolo vedremo nel dettaglio tutti i metodi disponibili ad oggi per verificare il saldo in maniera semplice e veloce, anche da smartphone.

Punti patente: come funziona?

Il sistema della patente a punti in Italia, regolato dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, è stato introdotto nel 2003 per migliorare la sicurezza stradale. Chi ottiene la patente di guida riceve inizialmente 20 punti. Questo punteggio può ridursi a seguito di infrazioni al codice della strada.

Le decurtazioni variano da uno a 10 punti per singola violazione, a seconda della gravità. Ad esempio, superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h può comportare la perdita di sei unti mentre il passaggio con il semaforo rosso ne toglie cinque.

I neopatentati sono soggetti a regole più severe, con decurtazioni doppie per le infrazioni commesse nei primi tre anni dal conseguimento della patente (approfondisci qui). In caso di infrazioni multiple commesse simultaneamente, la detrazione massima consentita è limitata a un solo punto.

I conducenti che rispettano il codice della strada vengono premiati: ogni biennio senza infrazioni, ottengono due punti bonus sulla patente, fino a raggiungere un tetto massimo di 30 punti.

Come vedere i punti della patente: online, app e telefono

Il saldo punti della patente può essere controllato attraverso varie modalità. Le opzioni digitali includono l’utilizzo del Portale dell’Automobilista e dell’applicazione iPatente. Per chi preferisce metodi più convenzionali, è possibile effettuare una verifica telefonica o recarsi personalmente presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Controllo punti patente sul Portale dell’Automobilista (ACI)

Il Portale dell’Automobilista è uno strumento fondamentale per chi desidera effettuare la verifica punti patente online in modo rapido e gratuito. Una volta registrati al portale, è possibile accedere a una serie di servizi, tra cui il controllo del saldo punti patente online.

Dal 1° ottobre 2021, per effettuare il login è necessario disporre di un’identità digitale SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), con l’eccezione degli utenti minorenni che possono ancora registrarsi con username e password.

Per controllare il saldo punti patente, basta seguire questi semplici passaggi:

Accedere al Portale dell’Automobilista.

Fare il login tramite SPID o CIE.

Selezionare l’opzione Verifica punti patente all’interno dell’area riservata.

Il portale offre non solo il saldo attuale, ma anche lo storico delle decurtazioni e degli eventuali bonus accumulati per guida virtuosa.

Calcolo punti patente tramite app iPatente

L’app iPatente, sviluppata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è uno strumento semplice e gratuito per effettuare il calcolo punti patente e verificare il saldo direttamente dal proprio smartphone.

Disponibile su iOS/iPadOS e Android, l’app consente di vedere in tempo reale il saldo aggiornato dei punti, le scadenze dei documenti e altre informazioni utili come lo stato delle pratiche o la revisione del veicolo.

Per usare l’app, è necessario accedere con le stesse credenziali del Portale dell’Automobilista (SPID o CIE per maggiorenni o username e password per minorenni). Una volta effettuato l’accesso, è possibile controllare come vedere i punti della patente e consultare lo storico delle decurtazioni o degli eventuali bonus.

L’app rappresenta uno dei metodi più comodi per il controllo punti patente da cellulare, garantendo una verifica veloce e sicura ovunque ci si trovi. Inoltre, la verifica punti patente online tramite iPatente è gratuita e permette di monitorare costantemente la situazione della patente.

Verifica punti patente per telefono

Per controllare il saldo dei punti sulla patente, un modo conveniente è utilizzare il servizio di verifica punti patente via telefono. Chiamando il numero 06.45775962 da fisso o cellulare, è possibile accedere a questo servizio sempre attivo, 24 ore su 24. Questa opzione offre un metodo rapido e pratico per conoscere la situazione dei propri punti patente. La chiamata ha il costo di una telefonata urbana e non richiede alcuna registrazione.

In passato era disponibile anche il numero 848.782.782, ma attualmente questo è accessibile solo da rete fissa. Il sistema automatico guiderà l’utente nel fornire i dati necessari, come il numero di patente e la data di nascita, per poi comunicare il saldo aggiornato.

Come recuperare i punti persi sulla patente

Esistono due metodi principali per ripristinare i punti della patente persi a seguito di violazioni del Codice della Strada. Esaminiamo il procedimento per il recupero punti patente:

Il modo più semplice per riacquistare punti è evitare ulteriori infrazioni. Se non si commettono violazioni per due anni consecutivi, si guadagneranno due punti di bonus fino a raggiungere il massimo di 30 punti. Questo vale per tutti i conducenti, ma i neopatentati guadagnano un punto all’anno per i primi tre anni, a patto di non infrangere il codice stradale.

Se si sono persi molti punti e si desidera recuperarli più velocemente, è possibile frequentare corsi presso le autoscuole autorizzate. Per le patenti A e B, un corso di 12 ore permette di recuperare fino a sei punti. Per le patenti professionali, come C, D, CE, DE, i corsi durano 18 ore e consentono di recuperare fino a nove punti.

Questi corsi non richiedono un esame finale, ma è obbligatoria la frequenza. Durante le lezioni, si trattano argomenti relativi alla segnaletica stradale, sicurezza e normativa di comportamento. Il costo dei corsi varia tra 180 e 290 euro, a seconda del tipo di patente e della scuola guida.