Convergenza e usura pneumatici, i controlli da fare prima delle vacanze in auto

Prima di partire per le vacanze in auto è importante effettuare alcuni controlli. Tra questi, l'usura e la convergenza degli pneumatici, l'unico punto di contatto tra la vettura e la strada

Tempo d’estate, tempo di vacanze! Anche quest’anno molti automobilisti italiani raggiungeranno la meta delle agognate ferie a bordo della propria autovettura. Prima di mettersi al volante e macinare chilometri verso il mare, la montagna o un’affascinante città d’arte è buona usanza recarsi nell’officina di fiducia per un accurato check up della vettura con particolare attenzione per gli pneumatici.

Le officine più evolute dispongono di un profilatore pneumatici di ultima generazione. Questa attrezzatura all’avanguardia rileva in automatico, al passaggio su una pedana il profilo di usura delle gomme e della necessità di un eventuale controllo della convergenza. È inoltre disponibile il servizio Tyre Hotel per lo stoccaggio degli pneumatici sia estivi che invernali. Trovarsi in balìa di un pneumatico danneggiato a un migliaio di km da casa è un’esperienza da evitare ad ogni costo: meglio prevenire che curare.

Troppo spesso gli automobilisti sottovalutano l’importanza di viaggiare in auto con pneumatici in perfetto stato di efficienza, soprattutto nel periodo estivo. Durante i mesi invernali la soglia di attenzione sull’argomento è molto alta: quali gomme da neve scegliere, quando montarle per evitare salate contravvenzioni. Gli pneumatici sono una componente di fondamentale importanza per qualsiasi automobile: unico punto di contatto tra la vettura la strada, vanno scelti accuratamente e mantenuti in perfetta efficienza anche nel periodo estivo, sopratutto in previsione di un lungo viaggio.

In tema di pneumatici auto, la convergenza è di fondamentale importanza per la sicurezza durante la guida: un aspetto cruciale, di rilevanza pari all’integrità degli pneumatici, alla pressione di gonfiaggio ed allo stato di usura del battistrada. In sostanza, la convergenza è una regolazione meccanica volta a mantenere una certa inclinazione delle ruote di uno stesso asse rispetto al piano longitudinale della vettura. Una buca particolarmente profonda o il volante non allineato correttamente possono compromettere la corretta equilibratura delle ruote. In tal caso gli pneumatici cominceranno a usurarsi in maniera anomala, compromettendo a lungo andare la tenuta di strada del veicolo.