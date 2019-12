Dieci regali perfetti per chi ama l’auto

Dovete trovare il regalo perfetto per un appassionato di motori che ama alla follia la propria auto? Ecco la nostra personale Top 10 dei gadget più originali

Natale è ormai alle porte ed è arrivato il momento di dedicarsi alla ricerca del regalo perfetto per amici e parenti. Come ogni anno, però, trovate sempre la stessa difficoltà nel trovare il pensiero più appropriato per chi è appassionato di motori e automobili. Cosa regalare, che sia utile ma allo stesso tempo originale? Niente paura: ecco a voi la nostra speciale Top 10 degli immancabili accessori per chi ama alla follia la propria auto, dall’Arbre magique al supporto per lo smartphone, dal coprivolante all’avviatore portatile per le emergenze. Ora avete l’imbarazzo della scelta!

1. CARICABATTERIE PER LO SMARTPHONE

Anno dopo anno, lo smartphone è diventato uno dei dispositivi a cui non riusciamo più a farne a meno. Rimanere senza carica nei momenti più importanti può diventare un dramma, per cui ecco un accessorio che andrà a sostituire il classico accendisigari. Si stratta di un semplice caricabatterie che funziona come adattatore USB. In commercio ne esistono di svariati tipi a prezzi che non superano i 30 Euro, alcuni dei quali a ricarica rapida. Un regalo utilissimo e poco ingombrante.

2. SUPPORTO PER SMARTPHONE AUTO-ADESIVO

Sempre per lo smartphone, può essere utile anche un supporto da applicare alle bocchette dell’aria, al cruscotto o al parabrezza: se non riusciamo a separarci dal nostro telefono nemmeno quando ci troviamo al volante, allora questo accessorio è quello che stiamo cercando. Ci permetterà di effettuare chiamate, mandare messaggi e tanto altro, senza mai togliere l’attenzione dalla strada. A tutto vantaggio della nostra patente…

3. COPRIVOLANTE, COPRISEDILI E TAPPETINI

Volete un regalo originale? Allora la combinazione di coprivolante e coprisedili in tinta è quello che fa per voi: in commercio ne esistono con trame, colori, materiali e motivi differenti per adattarsi a tutti i gusti. Lo stesso discorso si può estendere ai tappetini, indispensabili per tenere lontano lo sporco che solitamente introduciamo quando ci mettiamo al volante.

4. ANTI-FURTO

Se la sicurezza della vostra auto è ciò che vi preme di più, allora un anti-furto portatile rappresenta la scelta più sensata per Natale. Senza andare a cercare sistemi complessi e molto costosi, date un’occhiata all’alternativa proposta da Bullock Excellence: un anti-furto che blocca il volante o i pedali e che lascerà di stucco ogni possibile ladro!

5. ARBRE MAGIQUE

Un regalo tra i più classici per qualsiasi automobilista: ecco a voi l’Arbre Magique, profumo a forma di abete che donerà quel tocco di freschezza che è sempre ben accetto nell’abitacolo. Al giorno d’oggi si può scegliere tra mille fragranze: da quelle classiche a quelle orientali. Il prezzo? Dai 6 ai 25 Euro.

6. ADATTATORE PER AUDIO-CASSETTE

Per chi conserva in garage un’auto d’epoca da utilizzare per brevi gite fuoriporta, trovare un regalo originale per Natale può diventare una vera impresa. Ma ecco la soluzione: un adattatore per le audio-casette, particolarmente indicato nei confronti di tutte quelle vetture degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Ascoltare il proprio brano preferito non sarà più un problema!

7. PURIFICATORE PER L’ARIA

Assieme all’Arbre Magique, un accessorio molto utile per un automobilista è rappresentato dal purificatore per l’aria nell’abitacolo: serve a rimuovere gli odori sgradevoli, i pollini e lo smog, in modo da respirare un’aria il più pulita possibile. Le allergie e le malattie hanno i giorni contati!

8. AVVIATORE PER LA BATTERIA

State tornando dal vostro giro per negozi natalizi e, quando provate ad accendere la vostra automobile… silenzio assoluto. E’ successo anche stavolta: la batteria è a terra. Ecco quindi un regalo tra i più utili in assoluto: un avviatore portatile che vi permetterà di tornare tranquillamente a casa senza chiedere aiuto ad altri automobilisti… ma soprattutto senza chiamare il carro-attrezzi!

9. TELECAMERA DI RETROMARCIA WIRELESS

Se la vostra automobile non è dotata di sensori di parcheggio, il regalo di una telecamera di retromarcia da installare nell’abitacolo può diventare un accessorio davvero indispensabile. Permette una visione perfetta di quello che accade dietro la vostra vettura, anche di notte grazie alla funzione ad infrarossi: parcheggiare non avrà più segreti per voi!

10. CAFFETTIERA E FRIGO PORTATILE

Due regali per chi è sempre di corsa appena si sveglia la mattina: una caffettiera portatile da alimentare attraverso l’accendisigari, per prendere il caffè al volo prima di andare in ufficio, e un piccolo frigo in cui conservare cibi e bevande per la vostra pausa pranzo. Per tutti coloro che non hanno nemmeno un minuto da perdere tra un impegno e l’altro!