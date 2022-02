Distrazioni alla guida: quali sono gli errori più comuni degli automobilisti?

Sbagliare il carburante alla stazione di servizio, dimenticare dove abbiamo parcheggiato oppure perdere le chiavi dell'auto: ecco tutti gli errori più comuni

La vita di oggi scorre ormai ad altissima velocità… soprattutto per gli automobilisti! Guidare una vettura è già di per sè stressante e a questo, molto spesso, si aggiunge anche la frenesia delle nostre vite quotidiane, che può portare ad alcuni errori di distrazione facilmente evitabili se solo si prestasse un po’ più di attenzione a quello che stiamo facendo.

Perdere le chiavi della propria auto è un “grande classico” e sulla stessa lunghezza d’onda possiamo citare anche il riporre oggetti fragili sui sedili: in frenata la probabilità che questi si schiantino sui tappetini è molto alta, quindi è il caso di agire in anticipo e custodirli proprio nella zona antistante il sedile del passeggero anteriore oppure nel bagagliaio.

Alcuni errori, tuttavia, oltre a causare fastidi ai conducenti che li hanno causati possono provocare danni anche ad altri automobilisti: pensiamo, per esempio, al parcheggiare troppo vicino agli altri veicoli senza lasciare spazio sufficiente per le manovre, oppure ad avviare il motore con la marcia inserita senza ingaggiare preventivamente la frizione. Questo farà “saltare in avanti” la nostra auto e metterà in pericolo tutti gli altri utenti della strada attorno a noi!

Ci sono infine le distrazioni che andranno a influire in maniera importante sul nostro portafoglio: sbagliare carburante alla stazione di servizio (e quindi scambiare la benzina con il diesel e viceversa) può compromettere in maniera irreparabile gli organi interni del motore, mentre parcheggiare sotto agli alberi potrebbe rovinare la vernice della carrozzeria per via degli escrementi di uccello.

Anche dimenticare di chiudere i finestrini dopo aver parcheggiato è una distrazione molto comune, proprio come quella di scordarsi completamente la zona di parcheggio che avevamo scelto prima di andare a fare shopping. Forse era meglio farsi aiutare dalle applicazioni nel nostro smartphone, non trovate?