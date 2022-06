Esame patente 2022: da luglio si faranno online con riconoscimento facciale

Secondo quanto riportato dal ministro Giovannini, gli esami di teoria saranno drasticamente rivoluzionati alla pari di quelli pratici per la patente A delle moto

Novità in arrivo per tutti coloro che dovranno conseguire la patente di guida nei prossimi mesi: dopo la riduzione delle tempistiche di svolgimento e del numero di domande introdotto al termine dell’anno scorso, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha affermato che sta per arrivare una vera rivoluzione all’interno degli esami di teoria e di pratica, al fine di rendere più consapevoli e responsabili tutti i futuri utenti della strada.

Da luglio, infatti, “andrà in esercizio un sistema automatizzato per il riconoscimento facciale dei candidati attraverso parametri biometrici che consentirà un recupero di produttività di un ulteriore 20%, perché taglia drasticamente i tempi amministrativi di verifica di chi si presenta all’esame in modo che sia effettivamente il destinatario della patente evitando, così, che si ripetano casi di sostituzione o tentata sostituzione al momento dell’esame“.

Per quanto riguarda le prove su strada, invece, la volontà è quella di procedere con la “remotizzazione dell’esaminatore nella conduzione degli esami pratici attraverso collegamenti in tempo reale a distanza – ha continuato Giovannini – Questo è importante perché oggi gli esaminatori, partendo dal capoluogo di provincia, devono muoversi in tutta la provincia e il tempo di spostamento fa parte del tempo lavorativo”.

In previsione anche modifiche all’esame della patente A per i motocicli: “In discussione ci sono alcuni interventi sulle modalità di esame e la validità della patente. In particolare per gli esami per il conseguimento della patente A in quanto l’accesso progressivo alla patente A non ha mostrato alcun effetto positivo sulla sicurezza stradale pur comportando un onere amministrativo notevole“. Prossimamente ne sapremo sicuramente di più…