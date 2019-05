Garanzia di assistenza stradale: come funziona e informazioni utili

Ormai è tempo di vacanze. Molte persone decidono ancora di partire utilizzando la propria vettura, ecco alcune informazioni utili per utilizzare al meglio la garanzia di assistenza stradale in caso di problemi all'auto

Tra i vari servizi offerti da una compagnia assicurativa, c’è anche l’assistenza stradale. Tramite questa clausola, si fornisce la possibilità di contattare una centrale operativa convenzionata che provvederà a prestare immediatamente assistenza all’assicurato in difficoltà. In base al livello di copertura scelto al momento della stipula del contratto, sono disponibili varie prestazioni garantite.

Come funziona l’assistenza stradale

Ecco alcuni servizi che possono essere attivati, tornando utili in caso di inconvenienti durante le vacanze estive:

Soccorso stradale: si tratta dell’intervento di un mezzo di soccorso, che viene inviato dalla centrale operativa. In questo modo il veicolo in panne, verrà trasferito presso il centro autorizzato più vicino. Per usufruire del servizio basta chiamare il numero fornito dalla compagnia assicurativa.

Tecnico per interventi di emergenza: una persona specializzata viene inviata in aiuto dell’assicurato nel caso non fosse in grado di eseguire delle operazioni come il cambio di una ruota bucata, il montaggio delle catene da neve, oppure la sostituzione della batteria elettrica.

Auto sostitutiva: viene fornita in seguito al soccorso stradale. Il veicolo resterà a disposizione dell’interessato 24h al giorno, per il tempo necessario alla riparazione della vettura. Oppure in base alle condizioni dell’assicurazione, per un certo numero di giorni.

Assistenza ai passeggeri: nel caso di incendio, guasto o incidente, con conseguente impossibilità all’utilizzo della vettura, le persone coinvolte riceveranno l’assistenza necessaria per continuare il viaggio o per ritornare alla propria residenza, tramite la copertura delle spese previste.

Nel caso di un viaggio all’estero, alcune clausole possono rivelarsi molto utili nel caso di problemi con l’auto. Ad esempio sono disponibili dei servizi come il rimpatrio sanitario tramite mezzi adeguati, il rimpatrio del veicolo per il trasporto presso il luogo di giacenza concordato con l’assicurazione e anche la possibilità di avere a disposizione un interprete.