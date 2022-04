Gita fuori porta: ecco gli accessori indispensabili da portare in auto

Con la bella stagione si è più propensi ad effettuare delle gite fuori porta o dei picnic spostandosi con l'auto. Ecco le cose indispensabili da portare per trascorrere una giornata di svago

Il caldo e le belle giornate di sole, invogliano ad allontanarsi dalla città, per trascorrere una giornata di relax al mare, in montagna, al lago o in campagna. Qualunque sia la meta, ci sono delle cose importanti da portare per trascorrere in tranquillità e nel comfort la giornata di svago.

Ecco una lista di accessori utili da portare in auto:

Coperta da picnic: ne esistono di molti tipi, di tutti i colori e misure. Possibilmente è meglio prenderne una con un lato impermeabile, per poter sedersi o stendersi ovunque senza preoccupazioni. Inoltre un colore neutro risulta migliore di uno sgargiante per evitare di attirare gli insetti. Noi vi consigliamo questa, impermeabile.

Frigorifero per auto: negli ultimi anni, le vetture sono state dotate di varie prese oltre a quella dell’accendisigari. Di conseguenza si trovano molti accessori utilizzabili in auto. In questo caso si tratta del frigo portatile, che può essere collegato alla presa dell’auto. Consente di avere sempre pronta una bibita fresca, oppure permette di conservare il cibo per il picnic. Qui ne trovate uno robusto ed economico.

Scaldavivande elettrico: se invece avete necessità di riscaldare il pranzo, si trovano in commercio dei scaldavivande che funzionano tramite la presa da 12V dell’auto. Il punto forte di questo accessorio è la praticità oltre alla facilità di utilizzo. In commercio si trovano di varie misure per ogni situazione.

Caffettiera per auto: altro accessorio molto utile per un picnic è la caffettiera. Per gli italiani è una tradizione, dopo aver mangiato si beve sempre volentieri un buon caffè. Grazie a questo ritrovato tecnologico, si può preparare il caffè comodamente in auto, collegando la caffettiera all’apposita presa dell’auto.

Navigatore satellitare: anche se la decisione per la destinazione ricade su una meta conosciuta, può sempre venire voglia di prendere un percorso alternativo, nuove strade, in modo avventuroso. Per questo è utile avere a disposizione un navigatore, nel caso non si riesca a trovare la strada giusta. Risulta una soluzione veloce e pratica rispetto a dover cercare il percorso su una cartina o atlante stradale. La nostra scelta ricade su questo modello 5 pollici.